Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este lunes, 8 de septiembre, la tarjeta de felicitación de cumpleaños enviada por el presidente Donald Trump al fallecido multimillonario Jeffrey Epstein.

Epstein fue acusado de pedofilia y tráfico de menores y murió en una celda en el año 2019. Trump negaba hasta ahora que existiera el documento publicado por los demócratas en la red social X.

“Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!”, denunciaron los demócratas de la Comisión en su cuenta en X.

🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.



Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025

El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, ha sido entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas.

Esta entrega es resultado de un requerimiento de la Comisión, presidida por el republicano James Comer, y no incluye la supuesta “lista de clientes” que se especula también incluiría a Trump.

Los representantes de Epstein han respondido que no tienen “constancia de la existencia de una lista de clientes implicados en sexo, actos sexuales o tráfico sexual facilitada por el señor Jeffrey Epstein”, según la respuesta de los abogados remitida a la Comisión y a la que ha tenido acceso The Hill. Sí reconoce la existencia de un “libro de direcciones y contactos”.

Trump ha negado reiteradamente haber escrito esta carta de felicitación por el 50 cumpleaños de Epstein e incluso ha demandado por difamación al diario ‘The Wall Street Journal’, primer medio en hacerse eco de su existencia.

De izquierda a derecha: el promotor inmobiliario estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania Knauss; el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein; y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. | Foto: Getty Images

La Casa Blanca no tardó en reaccionar a la publicación de la supuesta carta, Karoline Leavitt, portavoz del gobierno Trump, aseguró que esto corresponde a una “noticia falsa”.

“El último artículo publicado por el Wall Street Journal PRUEBA que toda esta historia de la “Tarjeta de cumpleaños” es falsa. Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó. El equipo legal del presidente Trump seguirá adelante agresivamente con los litigios", aseveró.

El presidente ha pedido cerrar esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha sufrido presiones dentro de sus propias filas para que se publique toda la información relativa al caso.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false.



As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.



President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000.

Este millonario, quien llegó incluso a codearse con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o el propio Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.