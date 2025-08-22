Suscribirse

Ghislaine Maxwell reveló la verdad de la ‘lista de clientes’ de Jeffrey Epstein. Investigación podría dar polémico giro

La expareja del magnate y depredador sexual también aclaró la relación que tenía el financiero con Donald Trump.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 12:52 a. m.
Hasta antes de julio de 2020, Epstein era el único que había sido encarcelado por los delitos que se le imputaron, pero todo cambió con la detención de la prometida del financiero, Ghislaine Maxwell.
Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. | Foto: Lifetime

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes las transcripciones y grabaciones de audio de una entrevista con Ghislaine Maxwell, condenada como cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales.

El gobierno del presidente Donald Trump está acusado de falta de transparencia en el caso del financiero, encontrado muerto en una prisión de Nueva York en 2019 antes de su juicio por presunto tráfico sexual de menores de edad.

Contexto: ‘The New York Times’ revela fotos inéditas del interior de la mansión del pedófilo Jeffrey Epstein: hay colombiano en un portarretrato

El vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche, quien realizó el mes pasado la entrevista a Maxwell, de 63 años, dijo que las transcripciones y las grabaciones de audio se publicaban “en aras de la transparencia”. “Excepto los nombres de las víctimas, se incluye cada palabra. No se omite nada. No se oculta nada”, declaró en X Blanche, exabogado personal de Trump.

Maxwell cumple desde 2021 una condena de 20 años por reclutar a menores de edad para Epstein. Fue trasladada de una prisión de Florida a un centro de mínima seguridad en Texas luego de la entrevista con Blanche.

En medio de una creciente controversia, el expresidente Donald Trump ha declinado compartir los supuestos “archivos Epstein”, lo que ha generado críticas tanto entre sus aliados como desde sectores de oposición.
Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania; el financiero Jeffrey Epstein; y la Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. | Foto: Getty Images

Sobre Trump

En la entrevista, Maxwell dijo que Trump y Epstein eran “amistosos como lo es la gente en los ambientes sociales”, según aseguró. “No creo que fueran amigos cercanos”, aseguró la excelebridad británica.

“De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de sesión de masajes”, dijo Maxwell. “Nunca vi al presidente en ningún tipo de arreglo inadecuado en ningún sentido. El presidente nunca fue incorrecto con nadie”.

Contexto: Donald Trump invitó a Jeffrey Epstein a su segunda boda: estas son las fotos que le dan la vuelta al mundo

Maxwell agregó que Trump “era un caballero en todos los sentidos” durante todo el tiempo que pasaron juntos al inicio de la década de los años 1990. “Trump siempre era muy cordial y para mí muy amable”, dijo. “Admiro su extraordinario logro de llegar a la presidencia”. La mujer también puso en duda que Epstein se haya suicidado en prisión. “Yo no creo que él muriera por suicidio”, dijo.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell asisten a la serie de conciertos de Wall Street 2005, patrocinada por de Grisogono, en beneficio de Wall Street Rising, con la actuación de Rod Stewart en el Cipriani Wall Street el 15 de marzo de 2005 en Nueva York. (Foto de Joe Schildhorn/Patrick McMullan vía Getty Images)
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. | Foto: Patrick McMullan via Getty Image

Según ella, Epstein no tenía ninguna “lista de clientes”, y afirmó que no supo de ninguna clase de soborno a personas importantes. “Nunca lo vi y nunca me lo imaginé”, dijo. Maxwell también intentó explicar cuál cree que es el origen de las afirmaciones de que Epstein guardaba la “lista”.

En 2009, dijo que Epstein había terminado de cumplir una condena por tráfico sexual de menores, pero le llovían las demandas civiles, algunas del bufete Rothstein Adler. Un abogado de ese bufete llamó al FBI para decir que tenía una “prueba” que pertenecía a Epstein, dijo. Era “la lista”, dijo, y añadió que cree que se convirtió en informador confidencial del FBI.

Contexto: El fantasma de Epstein: el caso del fallecido financiero y depredador sexual genera un escándalo en la Casa Blanca. ¿Qué hará Donald Trump?

El abogado de Maxwell, David Markus, destacó que su cliente respondió a todas las preguntas de la entrevista, que se desarrolló durante dos días. “Ghislaine Maxwell es inocente y nunca debió haber sido enjuiciada, mucho menos condenada”, escribió Markus en X. “Nunca cometió o participó en abusos sexuales contra menores, o contra nadie más”.

*Con información de AFP.

