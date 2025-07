El fantasma de Epstein: el caso del fallecido financiero y depredador sexual genera un escándalo en la Casa Blanca. ¿Qué hará Donald Trump?

La semana pasada, el FBI y el Departamento de Justicia señalaron que daban el caso Epstein como cerrado, que no existía la dichosa lista de clientes, que el financiero no había sido asesinado, que no hay más nombres involucrados en la causa judicial y que no iban a existir más desclasificaciones de parte de la administración Trump. La tormenta mediática fue inmediata y sus coletazos se sienten fuertemente en la Casa Blanca, más por la historia pasada del mandatario con el depredador.