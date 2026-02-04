Estados Unidos

Epstein Files: el Gobierno de EE. UU. retira miles de documentos; crece polémica por imágenes generadas con IA y la respuesta de Bill Gates

El Departamento de Justicia respondió ante las denuncias. Mientras tanto, un medio estadounidense desmiente publicaciones.

Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

4 de febrero de 2026, 2:50 p. m.
Epstein con tres jóvenes.
Epstein con tres jóvenes. Foto: Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) dio marcha atrás a la decisión anunciada el viernes, cuando publicó cerca de tres millones de documentos relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein.

El DOJ retiró de su página miles de documentos que estaban a disposición de cualquier internauta, luego de haber sido acusados de revelar la identidad de algunas víctimas.

La denuncia fue presentada por los abogados de las víctimas sobrevivientes ante un juez federal de Nueva York, quienes sostuvieron que las deficiencias en la edición de los archivos revictimizaron a las personas afectadas. La carta advirtió que las revelaciones habían “trastocado” la vida de al menos 100 personas.

Señalaron que, debido a las direcciones de correo electrónico y algunas fotografías publicadas en los documentos, se podía identificar la identidad de las víctimas.

Además, un comunicado emitido por las víctimas sobrevivientes expresó su indignación por los documentos publicados y subrayó que no deberían ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”. Tras esas denuncias, el Departamento de Justicia retiró miles de archivos y explicó que los errores obedecieron a “fallos técnicos o humanos”.

Bill y Hillary Clinton testificarán en el caso Epstein; Dalái Lama involucrado y nuevas revelaciones escalofriantes

Respuesta del Departamento de Justicia

Mediante una carta, el departamento declaró ante el juez federal: “Todos los documentos que las víctimas o sus abogados solicitaron que se eliminaran anteayer por la noche han sido retirados para su posterior edición”.

No obstante, el Departamento de Justicia retrasó la publicación de los documentos ante el riesgo de que se produjeran este tipo de afectaciones.

El portavoz del departamento, Todd Blanche, aseguró que la divulgación de las evidencias se realizó en el marco de la ley de protección a las víctimas, con medidas destinadas a mantener la confidencialidad de la información que pudiera comprometer sus datos personales. Según explicó, los videos, imágenes y documentos difundidos presentan amplios segmentos censurados.

x
Los documentos son revelados tras varias presiones del Congreso de EE. UU. Foto: Tomada de redes sociales/Departamento de Justicia de EE. UU.

Mientras tanto, se denuncia la generación de imágenes con IA

Desde que se revelaron los documentos, se han difundido distintas pruebas en las redes sociales. Sin embargo, un grupo de vigilancia de desinformación llamado NewsGuard denunció que al menos siete imágenes generadas con inteligencia artificial ya cuentan con más de 21 millones de vistas en la red social X.

NewsGuard señaló que imágenes que vinculan a Jeffrey Epstein con Maria Corina Machado y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, son falsas.

Sin embargo, gran parte de las revelaciones que se han difundido sí son propias de los archivos publicados por el DOJ. Ante la revelación de los correos en donde se señala una presunta ETS de Bill Gates, el empresario respondió.

Melinda Gates se pronuncia sobre los correos de Bill Gates en los que habría ocultado una ETS tras vínculos con Jeffrey Epstein

Gates declaró: “Nunca fui a la isla, nunca conocí a ninguna mujer”, señaló que el contenido del correo era “falso”: “Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo… ese correo nunca fue enviado”.

Noticias Destacadas