Revelan perturbador video de Jeffrey Epstein en su isla junto a jóvenes en nuevos documentos judiciales

Los nuevos archivos dan cuenta de pruebas que usó la justicia para procesar a Epstein, quien sostuvo encuentros pedófilos durante años.

Redacción Mundo
3 de febrero de 2026, 1:37 a. m.
Los docuemtnos son revelados tras varias presiones del Congreso de EE. UU.
Los docuemtnos son revelados tras varias presiones del Congreso de EE. UU. Foto: Tomada de redes sociales/Departamento de Justicia de EE. UU.

El Congreso de Estados Unidos aprobó una medida que obliga al Gobierno a revelar los documentos del proceso judicial del difunto depredador sexual Jeffrey Epstein. Los que se conocen hasta ahora, involucran a personajes prominentes del mundo en cuestionados encuentros con Epstein, que contrataba menores de edad para mantener relaciones sexuales con él o sus amigos.

Los documentos incluyen correos electrónicos, fotos, videos, mensajes, información de vuelos y demás. La semana pasada y durante el fin de semana, el Departamento de Justicia estuvo revelando nueva información, cuidando los datos personales de las víctimas para proteger su privacidad.

El video nuevo muestra al pedófilo mientras persigue a unos jóvenes en la cocina de su isla privada. Foto: Tomada de redes sociales/Departamento de Justicia de EE. UU.

Entre los nuevos documentos que salieron a la luz, hay un video perturbador de Epstein mientras persigue a unas jóvenes en la cocina de, al parecer, la casa que tenía en una isla donde solía cometer sus crímenes sexuales. La grabación muestra al hombre riendo mientras va tras las mujeres mientras grita sus nombres, los cuales han sido censurados. Los rostros de ellas también han sido cubiertos.

No está claro cuándo ni quién grabó aquel video. Sin embargo, la prensa estadounidense asegura que el clip fue captado en la isla apodada como “Isla Paedo (pedofilia)”, donde solía ir Epstein con las menores de edad, muchas de ellas inmigrantes, y otros personajes reconocidos como políticos, cantantes, actores o miembros de la realeza.

El pasado viernes, 30 de enero, el Departamento de Justica compartió millones de nuevos documentos. Entre esos, había correos en los que, al parecer, el fundador de Microsoft, Bill Gates, intentó ocultarle a su esposa que contrajo una enfermedad de transmisión sexual tras mantener relaciones como “chicas rusas” contratadas por el pedófilo.

También hay mensajes en los que, supuestamente, el magnate tecnológico Elon Musk programó una visita a la isla de Epstein en el 2014. Pese a que los correos de ambos dan cuenta de la planeación de la visita de Musk, no hay pruebas que confirmen que el multimillonario estuvo allí.

Los videos censuras datos personales de la víctimas ara rpoteger su privacidad. Foto: Tomada de redes sociales/Departamento de Justicia de EE. UU.

“Nadie presionó más que yo para que se publicaran los archivos de Epstein y me alegro de que finalmente haya sucedido“, escribió Musk en su cuenta de X ante la situación.

“Tuve muy poca correspondencia con Epstein y rechacé repetidas invitaciones para ir a su isla o volar en su ‘Lolita Express’ (el jet privado de Epstein), pero era muy consciente de que cierta correspondencia por correo electrónico con él podría ser malinterpretada y utilizada por detractores para difamar mi nombre”, agregó.

También se revelaron fotos de la isla de Epstein. Foto: Tomada de redes sociales/Departamento de Justicia de EE. UU.

“Eso no me importa, pero lo que sí me importa es que al menos intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la explotación atroz de niñas menores de edad”, concluyó el mensaje.

