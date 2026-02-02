Estados Unidos

Trump estalla tras los Grammy y amenaza con demandar a Trevor Noah por broma sobre Epstein

Donald Trump reaccionó con furia en Truth Social tras un chiste de Trevor Noah durante los Grammy 2026, y lanzó una amenaza de demanda por “difamación”, reavivando la polémica en torno al caso Epstein y la libertad de expresión en Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

2 de febrero de 2026, 11:37 a. m.
Donald Trump reaccionó en redes sociales tras una broma de Trevor Noah en los Grammy, amenazando con una demanda por difamación.
Donald Trump reaccionó en redes sociales tras una broma de Trevor Noah en los Grammy, amenazando con una demanda por difamación. Foto: Composición Semana/ captura de pantalla X @DEADLINE/ Getty Images

Donald Trump despertó este lunes enfurecido y arremetió contra los Grammy, amenazando con demandar al presentador Trevor Noah por una broma que mencionó a Jeffrey Epstein y su famosa isla.

Escándalo millonario en Estados Unidos: Donald Trump demanda al Servicio de Impuestos Internos y reclama 10.000 millones de dólares

La explosiva reacción del presidente vuelve a encender el debate sobre comedia, política y difamación en EE. UU.

Donald Trump despertó esta mañana indignado y en pleno conflicto público tras los Grammy 2026, desatando una crisis político-mediática apenas terminada la gala más importante de la música.

La reacción del presidente de Estados Unidos ha dominado los titulares y podría abrir una nueva batalla legal de alto perfil en plena campaña electoral.

El detonante fue una línea de comedia en el monólogo de Trevor Noah, presentador de la 68.ª edición de los Grammy celebrada anoche en Los Ángeles, en la que bromeó sobre los deseos de Trump de “tener una isla”.

Estados Unidos

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

Estados Unidos

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Estados Unidos

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

Estados Unidos

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Estados Unidos

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

Estados Unidos

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Estados Unidos

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Mundo

Irán comienza negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Esto puede pasar

Política

Ingrid Betancourt advirtió que Gustavo Petro es una “amenaza para Estados Unidos”: hizo un análisis de la visita del presidente a Trump

Gente

Gloria Estefan en los Premios Grammy 2026; la artista cuestiona las políticas antinmigración en Estados Unidos: “Es inhumano”

Esto se da tras la desaparición de la de Jeffrey Epstein, haciendo referencia satírica a figuras políticas vinculadas en los archivos públicos del caso Epstein.

Horas después de la transmisión, Trump utilizó su red social Truth Social para atacar no solo a Noah, sino al mismo espectáculo.

En su mensaje describió a los Grammy como “lo peor, prácticamente imposible de ver” y cargó contra la cadena que transmitió la gala, criticando sus ratings y calidad, antes de dirigirse directamente al anfitrión.

En el centro de su mensaje, el presidente negó de forma vehemente la implicación señalada en el chiste sobre Epstein.

Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en Epstein Island. ¡WRONG!

“No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en Epstein Island, ni en ningún lugar cercano, y hasta esta declaración falsa y difamatoria, nadie, ni siquiera los Fake News Media, me había acusado de ello”, escribió Trump, usando un tono agresivo y despectivo.

Trump convierte un chiste televisivo en una posible batalla judicial nacional

Lo que siguió fue una amenaza directa de acción legal. Trump calificó a Noah de “perdedor total” y “patético”, advirtiendo que “me voy a divertir con él” y que enviará “a mis abogados para demandar” al presentador por lo que describió como un “comentario falso y difamatorio”, acto que quedó registrado por varios medios internacionales como The Guardian.

El presidente también hizo referencias sarcásticas a demandas anteriores que él mismo ha promovido contra medios y figuras de la televisión, sugiriendo que este litigio será “por una buena suma de dinero”.

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

La amenaza de Trump ocurre en un momento en que los documentos conocidos como los Epstein Files han circulado ampliamente en el debate público, reavivando discusiones sobre las conexiones sociales y profesionales de figuras poderosas con Epstein antes de su arresto y muerte en 2019.

Aunque esos archivos han mencionado nombres de políticos y empresarios, no existe un proceso judicial que pruebe que Trump estuvo alguna vez en la isla de Epstein o que cometió un delito relacionado.

Por su parte, Trevor Noah, que anunció que esta sería su última vez como anfitrión de los Grammy tras seis años en ese rol.

Utilizó la ceremonia para mezclar entretenimiento con comentarios punzantes sobre la cultura y la política estadounidense, como se registra en AP News.

Su monólogo fue más político de lo usual, encendiendo a Trump con un par de líneas que jugaron con temas sensibles para el expresidente.

La historia aún está en desarrollo, y se espera que en las próximas horas haya más reacciones de medios, abogados especializados en difamación y quizás del propio Trevor Noah o los organizadores de los Grammy.

Más de Estados Unidos

Donald Trump reaccionó en redes sociales tras una broma de Trevor Noah en los Grammy, amenazando con una demanda por difamación.

Trump estalla tras los Grammy y amenaza con demandar a Trevor Noah por broma sobre Epstein

Son muchas las razones por las cuales las personas buscan viajar en el crucero de Disney

Crucero de Disney anuncia nuevos obsequios para sus pasajeros y una gran oferta de descuentos, ¿de cuánto es la reducción?

IA

Contenido ‘basura’ creado con IA busca ser eliminado: “La gente quiere la conexión humana”

Estudiantes de Yale se beneficiarán de la ampliación de la ayuda financiera, eliminando barreras económicas.

La Universidad de Yale anuncia que cubrirá los gastos de estudiantes de familias con ingresos menores a 200 mil dólares

x

Juez ordena la liberación de Liam Conejo, el niño de 5 años que fue detenido junto a su padre por el ICE: así avanza su caso

Se esperan nevadas y bajas temperaturas

Suben a 13 los muertos en Nueva York por megatormenta

La tormenta invernal Fern cubre de nieve y hielo amplias zonas de Estados Unidos, provocando muertes, apagones y severas interrupciones en la vida cotidiana.

Un “ciclón bomba” golpea la costa este tras uno de los inviernos más duros en años: estas son las regiones afectadas en EE. UU.

Bruce Springsteen se presenta en el escenario durante la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en colaboración con Rolex, en el Museo de la Academia de Cine, el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. Foto: Emma McIntyre/Oscars/Getty Images para el Museo de la Academia de Cine.

Bruce Springsteen canta en las calles de Minneapolis en protesta por operativos migratorios del Gobierno de Trump

Las nuevas normas para solicitudes de asilo incluyen tarifas más altas y controles más severos

Gobierno de Trump ofrece más de 2.000 dólares y un viaje gratis a ciertos extranjeros y los motiva a tomar la iniciativa: “Vete ya”

Jeffrey Epstein y Bill Gates.

Correos de Epstein revelan que Bill Gates, al parecer, intentó ocultar una ETS luego de mantener relaciones con “chicas rusas”

Noticias Destacadas