Donald Trump despertó este lunes enfurecido y arremetió contra los Grammy, amenazando con demandar al presentador Trevor Noah por una broma que mencionó a Jeffrey Epstein y su famosa isla.

La explosiva reacción del presidente vuelve a encender el debate sobre comedia, política y difamación en EE. UU.

Donald Trump despertó esta mañana indignado y en pleno conflicto público tras los Grammy 2026, desatando una crisis político-mediática apenas terminada la gala más importante de la música.

La reacción del presidente de Estados Unidos ha dominado los titulares y podría abrir una nueva batalla legal de alto perfil en plena campaña electoral.

El detonante fue una línea de comedia en el monólogo de Trevor Noah, presentador de la 68.ª edición de los Grammy celebrada anoche en Los Ángeles, en la que bromeó sobre los deseos de Trump de “tener una isla”.

Esto se da tras la desaparición de la de Jeffrey Epstein, haciendo referencia satírica a figuras políticas vinculadas en los archivos públicos del caso Epstein.

Horas después de la transmisión, Trump utilizó su red social Truth Social para atacar no solo a Noah, sino al mismo espectáculo.

En su mensaje describió a los Grammy como “lo peor, prácticamente imposible de ver” y cargó contra la cadena que transmitió la gala, criticando sus ratings y calidad, antes de dirigirse directamente al anfitrión.

En el centro de su mensaje, el presidente negó de forma vehemente la implicación señalada en el chiste sobre Epstein.

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en Epstein Island. ¡WRONG!

"Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en Epstein Island. ¡WRONG!



"Los Premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposibles de ver! CBS tiene…

“No puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado en Epstein Island, ni en ningún lugar cercano, y hasta esta declaración falsa y difamatoria, nadie, ni siquiera los Fake News Media, me había acusado de ello”, escribió Trump, usando un tono agresivo y despectivo.

Trump convierte un chiste televisivo en una posible batalla judicial nacional

Lo que siguió fue una amenaza directa de acción legal. Trump calificó a Noah de “perdedor total” y “patético”, advirtiendo que “me voy a divertir con él” y que enviará “a mis abogados para demandar” al presentador por lo que describió como un “comentario falso y difamatorio”, acto que quedó registrado por varios medios internacionales como The Guardian.

El presidente también hizo referencias sarcásticas a demandas anteriores que él mismo ha promovido contra medios y figuras de la televisión, sugiriendo que este litigio será “por una buena suma de dinero”.

La amenaza de Trump ocurre en un momento en que los documentos conocidos como los Epstein Files han circulado ampliamente en el debate público, reavivando discusiones sobre las conexiones sociales y profesionales de figuras poderosas con Epstein antes de su arresto y muerte en 2019.

Aunque esos archivos han mencionado nombres de políticos y empresarios, no existe un proceso judicial que pruebe que Trump estuvo alguna vez en la isla de Epstein o que cometió un delito relacionado.

Por su parte, Trevor Noah, que anunció que esta sería su última vez como anfitrión de los Grammy tras seis años en ese rol.

Utilizó la ceremonia para mezclar entretenimiento con comentarios punzantes sobre la cultura y la política estadounidense, como se registra en AP News.

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: "Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein's island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton"

Su monólogo fue más político de lo usual, encendiendo a Trump con un par de líneas que jugaron con temas sensibles para el expresidente.

La historia aún está en desarrollo, y se espera que en las próximas horas haya más reacciones de medios, abogados especializados en difamación y quizás del propio Trevor Noah o los organizadores de los Grammy.