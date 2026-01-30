Estados Unidos

Estados Unidos condena a exempleado de Google por espionaje y robo de información para China

Las pruebas indican miles de archivos confidenciales de IA robados para China, principal rival de Estados Unidos.

30 de enero de 2026, 10:48 p. m.
El FBI estuvo a cargo de la investigación contra el implicado. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El pasado jueves, 29 de enero, un exingeniero de la compañía Google fue condenado por delitos relacionados con espionaje y el robo de información confidencial de la gigante tecnológica. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la información correspondía a “tecnología de inteligencia artificial (IA) para beneficio de la República Popular China (RPC)“.

“Esta condena expone un abuso de confianza calculado que involucra algunas de las tecnologías de inteligencia artificial más avanzadas del mundo en un momento crítico para su desarrollo”, declaró el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, de acuerdo con el comunicado que compartió el departamento este viernes.

El exempleado estaba robando información confidencial de IA durante un poco más de un año. Foto: Getty Images

El culpable, identificado como Leon Ding, de 38 años, “abusó de su acceso privilegiado para robar secretos comerciales de inteligencia artificial mientras se dedicaba a proyectos afines al gobierno de la República Popular China”, agregó el fiscal.

“Su duplicidad puso en riesgo el liderazgo tecnológico y la competitividad de Estados Unidos. Felicito al equipo del juicio y a los investigadores, cuyo excepcional trabajo resultó en esta condena”, dijo entonces.

El subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI, Roman Rozhavsky, sentenció por su parte que: “En la pujante carrera actual por dominar el campo de la inteligencia artificial, Leon Ding traicionó tanto a Estados Unidos como a su empleador al robar secretos comerciales sobre la tecnología de IA de Google en nombre del gobierno chino”.

El culpable enfrenta siete cargos por espionaje. Foto: Getty Images

“Este caso no solo marca la primera condena por cargos de espionaje económico relacionado con la IA, sino que también demuestra la inquebrantable dedicación del FBI a la protección de las empresas estadounidenses de la amenaza cada vez más grave que China representa para nuestra seguridad económica y nacional”, enunció el funcionario del FBI.

“Mantenemos nuestro compromiso de colaborar estrechamente con nuestros socios del sector privado para proteger la innovación de nuestra nación, salvaguardar nuestros secretos comerciales y exigir responsabilidades a nuestros adversarios extranjeros”, complementó.

El culpable robó más de 2.000 páginas confidenciales. Foto: Getty Images

“Esta condena refuerza el firme compromiso del FBI con la protección de la innovación y la seguridad nacional estadounidenses. El robo y el uso indebido de tecnología avanzada de inteligencia artificial en beneficio de la República Popular China amenazan nuestra ventaja tecnológica y competitividad económica”, continuó el agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, de la Oficina de Campo de San Francisco.

Ding enfrenta ahora siete cargos de espionaje económico y siete cargos por robo de secretos comerciales. Las pruebas indican que, mientras este fue empleado de Google, entre mayo del 2022 y abril del 2023, robó al menos 2.000 páginas de información confidencial y las subió a su cuenta personal; además, estaba vinculado a dos empresas chinas mientras trabajaba en la compañía estadounidense.

