Tras denuncias de Donald Trump, el FBI allana un centro electoral en Georgia, Estados Unidos

Luego de que el presidente alegara que había sido el ganador en 2020, seis años después la agencia de investigación toma acción.

Redacción Mundo
29 de enero de 2026, 1:59 a. m.
El presidente Donald Trump había denunciado el centro electoral.
El presidente Donald Trump había denunciado el centro electoral. Foto: AP

Agentes del FBI allanaron este miércoles un centro electoral del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos. Esta es una operación que, según medios locales, está vinculada a las acusaciones realizadas por el presidente Donald Trump, cuando aseguró que en 2020 fue víctima de fraude en las elecciones.

Al ser cuestionado por la operación en el condado de Fulton, un portavoz del FBI dijo a la AFP que la agencia estaba “llevando a cabo actividades policiales autorizadas por la justicia”.

La secretaria del condado, Che Alexander, le dijo al medio Atlanta Journal-Constitution que agentes federales estaban retirando cajas con papeletas de votación de un depósito.

El periódico y otros medios estadounidenses informaron que la redada estaba relacionada con las alegaciones de Trump de que él fue el verdadero vencedor de las presidenciales en 2020, y no el demócrata Joe Biden.

Trump reiteró en Davos la semana pasada que la elección de 2020 fue “amañada” y que “pronto, personas serán procesadas por lo que hicieron”

Donald Trump en su discurso en Davos.
Donald Trump en su discurso en Davos. Foto: Getty Images

Trump arremete contra exfiscal

En una publicación de su red social Truth Social, el líder estadounidense dijo específicamente que el exfiscal especial Jack Smith, que presentó dos casos en su contra, debería ser procesado.

Smith lo señaló de haber manejado indebidamente documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca, además de acusar a Trump de participar en un “plan criminal” para anular los resultados de 2020.

x
La participación electoral en las pasadas elecciones del 2024 estuvo alrededor del 65% Foto: Getty Images
¿Kamala Harris se presentará a las elecciones de Estados Unidos en 2028? Esto dijo

Trump y otras 18 personas fueron acusados ​​en 2023 de asociación ilícita y otros delitos en Georgia, por sus supuestos esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado sureño.

En una llamada telefónica antes de que finalizaran los recuentos, Trump habría instalado a un funcionario electoral de Georgia para ayudarle a “encontrar 11.780 votos” que necesitaba para ganar.

Sin embargo, Smith retiró los cargos tras el triunfo de Trump en 2024, siguiendo la política del Departamento de Justicia (basada en una decisión de la Corte Suprema) de no procesar a un presidente en funciones.

Desde que consideró el cargo hace un año, Trump ha adoptado una serie de medidas punitivas contra quienes perciben como enemigos, purgando a funcionarios gubernamentales considerados desleales, apuntando contra bufetes de abogados involucrados en casos anteriores en su contra y retirando fondos federales a universidades.

Donald Trump dio su discurso en la Convención Republicana.
Donald Trump dio su discurso en la Convención Republicana. Foto: AP

*Con información de AFP.

