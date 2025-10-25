Suscribirse

Mundo

¿Kamala Harris se presentará a las elecciones de Estados Unidos en 2028? Esto dijo

La exvicepresidenta de Estados Unidos volvió a denunciar a Donald Trump como un “tirano” que está “instrumentalizando” las instituciones y medios del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
25 de octubre de 2025, 1:46 p. m.
Donald Trump obtuvo una victoria aplastante el 6 de noviembre de 2024 en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, derrotando a Kamala Harris para completar una sorprendente remontada política que conmocionó al mundo. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
Kamala Harris no descarta presentarse a las elecciones en 2028. | Foto: AFP

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris dejó entrever una vez más que sigue aspirando a la Casa Blanca, al asegurar que todavía no tiene la intención de abandonar la política de alto nivel y que sigue sin descartar que sea ella, “posiblemente”, la primera mujer presidenta del país.

En una entrevista con la cadena BBC, que será emitida este domingo en su integridad, Harris volvió a denunciar a Donald Trump, quien la derrotó en las elecciones de 2024 a la Presidencia del país, como un “tirano” que está “instrumentalizando” las instituciones y los medios del país.

Contexto: Paramount paga 16 millones a Trump para silenciar demanda por manipulación de entrevista a Kamala Harris

“Dijo que iba a convertir al Departamento de Justicia en un arma y ha hecho exactamente eso”, aseguró Harris en los extractos de la entrevista publicados este sábado, un día después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tuviera que responder por una acusación de fraude inmobiliario. James, que ha denunciado una venganza política del presidente norteamericano, encabezó un caso contra la Organización Trump, finalmente declarada culpable de fraude financiero.

Sobre sus aspiraciones, Harris contestó con un “posiblemente” a la idea de que ella pudiera convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos, por mucho que las encuestas no la reflejen entre los candidatos favoritos a la nominación del Partido Demócrata a la Casa Blanca en 2028. “Si hubiera hecho caso a los sondeos, no estaría aquí sentada. Llevo la política en mis huesos”, aseguró.

Kamala Harris habla en la Gala Emerge en San Francisco
Kamala Harris ha criticado a los líderes empresariales y a las instituciones de Estados Unidos que "se arrodillan ante un tirano". | Foto: Getty Images

Para entonces, Trump habría agotado sus dos mandatos, si bien elementos próximos al mandatario, como su antiguo ideólogo Steve Bannon, no dejan de especular con “dar un rodeo” a la Constitución para saltarse el límite.

Harris, que está de gira internacional promocionando su libro ’107 días’, los que duró su campaña electoral tras la abrupta retirada del expresidente Joe Biden en la carrera a la reelección, también ha criticado a los líderes empresariales y a las instituciones de Estados Unidos que “han capitulado desde el primer día, que se arrodillan ante un tirano”.

“Creo que por muchas razones, entre ellas, porque quieren estar cerca del poder, porque quizás quieran que se apruebe una fusión o evitar una investigación”, ha estimado.

Contexto: Kamala Harris denuncia la visión “egoísta” con la que Donald Trump ha gobernado a Estados Unidos en primeros 100 días

La Casa Blanca, en respuesta, no le ha dado ningún tipo de importancia a los comentarios de Harris. “Quien ha perdido por goleada, debería captar la indirecta: al pueblo estadounidense no le importan sus mentiras absurdas”, ha manifestado la portavoz Abigail Jackson a la cadena británica, “o lo mismo la ha captado, y por eso se está quejando ahora en medios extranjeros”.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos fuertes sismos sorprendieron a los colombianos mientras dormían: esta fue su magnitud y profundidad

2. La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán y causar un impacto devastador en Jamaica y el Caribe

3. ¿Kamala Harris se presentará a las elecciones de Estados Unidos en 2028? Esto dijo

4. Luis Díaz recibió excelente noticia antes del partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach: Kompany le tiene fe

5. Santa Fe vs. Millonarios: Bogotá podría perder a sus dos grandes en los cuadrangulares, ¿cuáles son sus opciones?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kamala HarrisEstados UnidosElecciones Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.