FBI lanza alerta nacional luego de frustrar un ataque terrorista en vísperas de Año Nuevo: esto aconsejan las autoridades

Los agentes piden avisar a tiempo si las personas identifican que un conocido puede ser un peligro para la sociedad.

Redacción Mundo
2 de enero de 2026, 11:23 p. m.
El FBI detuvo a un sospechoso de perpetrar un ataque terrorista.
El FBI detuvo a un sospechoso de perpetrar un ataque terrorista.

Un joven de 18 años estaba preparando un ataque terrorista en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en la víspera de Año Nuevo, de acuerdo con las afirmaciones del FBI, que logró frustrar el plan a tiempo.

Christian Sturdivant, del pueblo Mint Hill, en las afueras de Charlotte, fue arrestado por las autoridades horas antes de que llevara a cabo su letal ataque inspirado en los terroristas de ISIS. El fiscal Russ Ferguson fue el encargado de brindar los detalles a los periodistas el pasado miércoles, 31 de diciembre.

“Se estaba preparando para la yihad y gente inocente iba a morir”, aseguró el fiscal a la prensa, agregando que el plan del acusado estaba “muy bien planeado.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía capturó al joven de 18 años en Carolina del Norte.

Yihab significa “lucha”, y para los musulmanes se refiere a la obligación para seguir la voluntad de dios. Grupos terroristas como Al Qaeda y el ISIS han interpretado el yihab como la “guerra santa”, usando la violencia para establecer el estado islámico.

Confirman cuál fue la causa de muerte de Camila Mendoza Olmos, la joven hallada sin vida en Estados Unidos

“Confiamos en las comunidades a las que servimos y alentamos al público a contactar a las autoridades cuando vean o escuchen algo que no les parezca correcto”, instó un portavoz del FBI este viernes, 2 de enero.

“Si su hijo, familiar, amigo o vecino se está dejando llevar por una ideología peligrosa, serán los primeros en darse cuenta, y juntos podemos detenerlo”, agregó.

De acuerdo con las autoridades, Sturdivant fue detenido luego de que mantuvo conversaciones con dos agentes infiltrados, que se hicieron pasar por miembros del ISIS. Un oficial del FBI amplió que el joven tenía prohibido usar las redes sociales, pues había intentado su primer ataque terrorista a los 14 años.

Identifican al presunto tirador de prestigiosa universidad de EE. UU. : los agentes siguen con la cacería nacional de dos asesinos

Sin embargo, desde el pasado 18 de diciembre, el acusado empezó a publicar videos en los que apoyaban al grupo terrorista, lo que —según las declaraciones del agente del FBI de Charlotte, James Barnacle— condujo a que la policía abriera una investigación en su contra.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía inició una investigación por comportamientos alarmantes del joven.

Otro oficial del FBI: John Ryan Anthony, dijo que uno de los mensajes que hallaron, el joven le dijo a uno de los agentes encubiertos: “Soy un seguidor y soldado del estado... Estoy preparado para la muerte”.

“Quiero armas”, fue otro mensaje recuperado por las autoridades. Además, aceptó en enviar unos 500 o 600 dólares a cambio de un arma.

El fiscal Ferguson también aseveró que el sospechoso estaba planeando atacar algunas tiendas cuando estas estuvieran llenas de clientes el pasado miércoles, en medio de las celebraciones de final de año. De acuerdo con las declaraciones del fiscal, este tenía pensado presentarse con chaleco antibalas, cuchillos y martillos.

