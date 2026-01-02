FBI lanza alerta nacional luego de frustrar un ataque terrorista en vísperas de Año Nuevo: esto aconsejan las autoridades

Un joven de 18 años estaba preparando un ataque terrorista en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, en la víspera de Año Nuevo, de acuerdo con las afirmaciones del FBI, que logró frustrar el plan a tiempo.

Christian Sturdivant, del pueblo Mint Hill, en las afueras de Charlotte, fue arrestado por las autoridades horas antes de que llevara a cabo su letal ataque inspirado en los terroristas de ISIS. El fiscal Russ Ferguson fue el encargado de brindar los detalles a los periodistas el pasado miércoles, 31 de diciembre.

“Se estaba preparando para la yihad y gente inocente iba a morir”, aseguró el fiscal a la prensa, agregando que el plan del acusado estaba “muy bien planeado.

La policía capturó al joven de 18 años en Carolina del Norte. Foto: Getty Images

Yihab significa “lucha”, y para los musulmanes se refiere a la obligación para seguir la voluntad de dios. Grupos terroristas como Al Qaeda y el ISIS han interpretado el yihab como la “guerra santa”, usando la violencia para establecer el estado islámico.

“Confiamos en las comunidades a las que servimos y alentamos al público a contactar a las autoridades cuando vean o escuchen algo que no les parezca correcto”, instó un portavoz del FBI este viernes, 2 de enero.

“Si su hijo, familiar, amigo o vecino se está dejando llevar por una ideología peligrosa, serán los primeros en darse cuenta, y juntos podemos detenerlo”, agregó.

STAY ALERT: FBI calls on the public to remain vigilant while announcing how an alleged ISIS-inspired terror attack on New Year's Eve was thwarted in North Carolina:



"We rely on the communities we serve and encourage the public to contact law enforcement when they see or hear… pic.twitter.com/wsVlSR8txb — Fox News (@FoxNews) January 2, 2026

De acuerdo con las autoridades, Sturdivant fue detenido luego de que mantuvo conversaciones con dos agentes infiltrados, que se hicieron pasar por miembros del ISIS. Un oficial del FBI amplió que el joven tenía prohibido usar las redes sociales, pues había intentado su primer ataque terrorista a los 14 años.

Sin embargo, desde el pasado 18 de diciembre, el acusado empezó a publicar videos en los que apoyaban al grupo terrorista, lo que —según las declaraciones del agente del FBI de Charlotte, James Barnacle— condujo a que la policía abriera una investigación en su contra.

La policía inició una investigación por comportamientos alarmantes del joven. Foto: Getty Images

Otro oficial del FBI: John Ryan Anthony, dijo que uno de los mensajes que hallaron, el joven le dijo a uno de los agentes encubiertos: “Soy un seguidor y soldado del estado... Estoy preparado para la muerte”.

“Quiero armas”, fue otro mensaje recuperado por las autoridades. Además, aceptó en enviar unos 500 o 600 dólares a cambio de un arma.

El fiscal Ferguson también aseveró que el sospechoso estaba planeando atacar algunas tiendas cuando estas estuvieran llenas de clientes el pasado miércoles, en medio de las celebraciones de final de año. De acuerdo con las declaraciones del fiscal, este tenía pensado presentarse con chaleco antibalas, cuchillos y martillos.