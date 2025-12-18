Estados Unidos

Identifican al presunto tirador de prestigiosa universidad de EE. UU. : los agentes siguen con la cacería nacional de dos asesinos

Las autoridades también investigan una posible relación con el asesinato de un reconocido científico.

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 12:33 a. m.
Pantallazos de cámaras de seguridad del pistolero de la Universidad de Brown.
Pantallazos de cámaras de seguridad del pistolero de la Universidad de Brown. Foto: X: @FoxNews

Las autoridades de Estados Unidos identificaron al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown y han emitido una orden de arresto a nivel nacional. La misma investigación está tratando de descubrir si la tragedia tuvo relación con el asesinato de un galardonado científico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a 80 kilómetros de la primera universidad mencionada.

El nombre de la persona de interés no ha sido revelado por los oficiales.

El pasado sábado, 13 de diciembre, se registró un tiroteo en el edificio de ingeniería de la Universidad de Brown, ubicada en la ciudad de Providence, en Rhode Island. En los hechos, dos estudiantes perdieron la vida y otras nueve personas resultaron heridas. El tirador sigue prófugo y los oficiales siguen indagando las pistas para dar con su paradero.

Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island.
Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. Foto: AP

Dos días después, el profesor de la MIT, Nuno F.G. Loureiro —de 47 años—, fue asesinado a tiros en su casa, cerca de las 8 de la noche de aquel lunes. La víctima era un reconocido físico y científico de fusión nuclear. A principios de este año recibió un reconocimiento presidencial por su investigación de la Casa Blanca.

Pese a que las autoridades no han determinado alguna relación clara, siguen compartiendo detalles de las indagaciones de ambos casos. Esta semana los agentes han compartido imágenes de cámaras de seguridad y pistas para dar con los criminales. Este jueves, el canal de televisión de CBS News reveló que oficiales de alto rango hallaron una conexión, aunque aún no se sabe de qué se trata.

Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island.
La policía considera que puede haber una relación con los dos tiroteos. Foto: AP

Los videos de cámaras de vigilancia de Providence captaron a un hombre con chaqueta y pantalón negro entrar a la Universidad de Brown alrededor de las 4 de la tarde del sábado. Este también usaba un gorro oscuro y tapabocas para cubrir su rostro. Los agentes que acudieron a la escena afirmaron encontrar casquillos de bala de 9 milímetros en el lugar.

Aparentemente la misma persona fue vista más tarde en un vecindario cercano a la institución educativa, también mediante las grabaciones de cámaras que recuperó la policía estatal.

El FBI además estableció una recompensa de hasta 50.000 dólares “por información que conduzca a la identificación, arresto y condena del individuo responsable del tiroteo masivo en la Universidad de Brown en Rhode Island el sábado 13 de diciembre de 2025“, se lee en la publicación de X.

