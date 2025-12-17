La policía revela nuevas pistas del responsable de la Universidad de Brown. Las autoridades vinculan un nuevo individuo, que parece tener cercanía al sujeto vinculado a la investigación.

Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

Las autoridades policiales solicitan a la comunidad su colaboración para encontrar al responsable del atentado. La policía de Providence ha suministrado un número de teléfono a disposición de los ciudadanos, acompañado de las fotos que vinculan al nuevo actor.

Según los investigadores, uno de los sospechosos no sería la principal responsable, ya que el hombre que presuntamente disparó a los estudiantes es un hombre robusto y de 1,72cms de altura. A través de este post, han publicado las fotos oficiales que muestran al hombre desde las cámaras de seguridad.

Asombrosa declaración del portavoz de la universidad

“Esperamos que la gente comprenda que los campus universitarios se parecen más a ciudades que a sedes corporativas o a una escuela en un edificio independiente con uno o varios puntos de acceso“, manifestó Brian Clark, portavoz de la universidad, a través de un comunicado de prensa.

Clark resaltó la realidad del centro educativo: está abierto al público y muchos lugares no tienen puertas.

A través de este vocero, la institución contextualizó la normalidad de no restringir el paso a las instalaciones durante los horarios académicos.

Este es el campus de la Universidad de Brown. Foto: Boston Globe via Getty Images

“Al igual que en ciudades y comunidades de todo el país, la mayoría de los espacios en los campus no cuentan con guardias ni puertas en cada punto de acceso”, se leyó en el comunicado.

A pesar de estas prácticas institucionales, durante los próximos días al atentado, se incrementó la seguridad: “Sabemos que vivimos en una época diferente”.

¿Negligencia en la seguridad de la universidad?

El equipo de seguridad de la Universidad de Brown no activó la sirena de alerta tras el tiroteo que dejó dos muertos. El centro educativo alertó la situación minutos después, por medio de un software a los dispositivos electrónicos.

Consternado por lo sucedido en la Universidad de Brown, gobernador Dan McKee ordena revisión exhaustiva de los planes de seguridad escolar

La justificación del retraso fue “evitar que, inadvertidamente, miembros de la comunidad se encontraran en el camino de un tirador activo” que, según se informó, se encontraba en un complejo de edificios de la Universidad.

La notificación que sí llegó a aproximadamente 20.000 personas, fue BrownAlert, que notifica mediante mensajes de texto y correos electrónicos a los dispositivos móviles de los miembros de la comunidad.