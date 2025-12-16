Consternado por lo sucedido en la Universidad de Brown, gobernador Dan McKee ordena revisión exhaustiva de los planes de seguridad escolar

“Estoy ansioso por que el tirador sea identificado, detenido y llevado ante la justicia”, expresó McKee.

Tras el tiroteo registrado en la Universidad de Brown, Dan McKee, gobernador de Rhode Island, ordenó una revisión exhaustiva de los planes de seguridad en el estado, en medio de la investigación para esclarecer los hechos.

“Trabajarán con la educación primaria, secundaria y la educación superior para realizar una revisión completa de sus planes de seguridad y protección escolar”, declaró McKee.

— Governor Dan McKee (@GovDanMcKee) December 16, 2025

De acuerdo con lo informado por CNN, el gobernador destinará recursos para ayudar a Providence y a la Universidad de Brown. Asimismo, afirmó que es importante contar con mayor presencia policial en las instituciones educativas, de manera que estudiantes, familias y docentes puedan sentirse más tranquilos.

Foto: X: @FBIBoston

McKee expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, mencionando que la seguridad de todos los habitantes de Rhode Island son prioridad.

“Como padre que ha enviado a sus hijos a la universidad, solo puedo imaginar cómo se sienten las familias en este momento. Y quiero asegurarles que la seguridad y el bienestar de sus hijos y de todos los habitantes de Rhode Island son mi prioridad”, escribió el gobernador a través de su cuenta de X.

El pasado lunes, el FBI anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que permita dar con el responsable del tiroteo.

El hecho, ocurrido el sábado 13 de diciembre en la Universidad de Brown, dejó 11 víctimas: nueve personas heridas y dos fallecidas.

Foto: AP

Conforme a la información presentada por The New York Times, hacia las 4 de la tarde se reportó el tiroteo y la universidad emitió una alerta para que estudiantes y profesores se resguardaran manteniendo las puertas cerradas.

Algunos se refugiaron en salones de clase, dormitorios y bibliotecas, donde permanecieron durante la noche.

El pasado lunes se dieron a conocer tres videos que podrían ser claves para la investigación del lamentable suceso, y se espera que ayuden a dar con el culpable.

— Fox News (@FoxNews) December 15, 2025

El historial de tiroteos perpetrados en instituciones educativas no es reciente, ya que Estados Unidos ha registrado un gran número de casos similares. Esto genera preocupación en la población y plantea constantes discusiones sobre seguridad.

En medio de la conmoción, el país ha tomado medidas para rendir homenaje a las víctimas de este tipo de hechos violentos que han marcado a la comunidad norteamericana.