Suscribirse

Estados Unidos

Consternado por lo sucedido en la Universidad de Brown, gobernador Dan McKee ordena revisión exhaustiva de los planes de seguridad escolar

En medio de la conmoción, el país ha tomado medidas para rendir homenaje a las víctimas de este tipo de hechos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

16 de diciembre de 2025, 1:43 p. m.
x
Gobernador de Rhode Island conmocionado por lo ocurrido en la universidad de Brown. | Foto: Cuenta de X: @GovDanMcKee

“Estoy ansioso por que el tirador sea identificado, detenido y llevado ante la justicia”, expresó McKee.

Tras el tiroteo registrado en la Universidad de Brown, Dan McKee, gobernador de Rhode Island, ordenó una revisión exhaustiva de los planes de seguridad en el estado, en medio de la investigación para esclarecer los hechos.

“Trabajarán con la educación primaria, secundaria y la educación superior para realizar una revisión completa de sus planes de seguridad y protección escolar”, declaró McKee.

De acuerdo con lo informado por CNN, el gobernador destinará recursos para ayudar a Providence y a la Universidad de Brown. Asimismo, afirmó que es importante contar con mayor presencia policial en las instituciones educativas, de manera que estudiantes, familias y docentes puedan sentirse más tranquilos.

Presunto culpable de tiroteo en la Universidad de Brown
Recompensa e imágenes del presunto culpable | Foto: X: @FBIBoston
Contexto: Esta es la recompensa por el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos

McKee expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, mencionando que la seguridad de todos los habitantes de Rhode Island son prioridad.

“Como padre que ha enviado a sus hijos a la universidad, solo puedo imaginar cómo se sienten las familias en este momento. Y quiero asegurarles que la seguridad y el bienestar de sus hijos y de todos los habitantes de Rhode Island son mi prioridad”, escribió el gobernador a través de su cuenta de X.

El pasado lunes, el FBI anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que permita dar con el responsable del tiroteo.

El hecho, ocurrido el sábado 13 de diciembre en la Universidad de Brown, dejó 11 víctimas: nueve personas heridas y dos fallecidas.

Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island.
Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. | Foto: AP

Conforme a la información presentada por The New York Times, hacia las 4 de la tarde se reportó el tiroteo y la universidad emitió una alerta para que estudiantes y profesores se resguardaran manteniendo las puertas cerradas.

Algunos se refugiaron en salones de clase, dormitorios y bibliotecas, donde permanecieron durante la noche.

El pasado lunes se dieron a conocer tres videos que podrían ser claves para la investigación del lamentable suceso, y se espera que ayuden a dar con el culpable.

El historial de tiroteos perpetrados en instituciones educativas no es reciente, ya que Estados Unidos ha registrado un gran número de casos similares. Esto genera preocupación en la población y plantea constantes discusiones sobre seguridad.

En medio de la conmoción, el país ha tomado medidas para rendir homenaje a las víctimas de este tipo de hechos violentos que han marcado a la comunidad norteamericana.

Hoy, 16 de diciembre, varios estados del territorio estadounidense han decidido izar sus banderas a media asta y unirse al sentimiento de solidaridad con quienes se han visto afectados por este tipo de acciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

2. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

3. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

4. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

5. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTiroteo tiroteo estados unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.