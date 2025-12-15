Esta es la recompensa por el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos

El atacante que llevó a cabo un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la prestigiosa Universidad de Brown seguía prófugo el lunes, mientras las autoridades difundieron nuevas imágenes de una “persona de interés” captada en cámaras de vigilancia.

El tiroteo, que también dejó nueve heridos, ocurrió el sábado en un edificio donde se estaban realizando exámenes en el campus de la universidad en Providence, estado de Rhode Island.

Todas las víctimas eran estudiantes. De los nueve heridos, uno se encontraba en estado crítico, siete estaban en condición estable y uno ha sido dado de alta, dijo Brett Smiley, alcalde de Providence.

Los agentes identificaron una persona de interés. | Foto: AP

Las autoridades inicialmente detuvieron a un hombre en relación con el tiroteo, pero después lo liberaron, asegurando que no había pruebas suficientes para vincular a esa persona con el ataque armado. La policía reveló en una rueda de prensa este lunes imágenes recién obtenidas de cámaras de seguridad de otra persona que se busca en relación con el tiroteo, que llevaba un gorro oscuro y una mascarilla, además de un abrigo negro pesado.

Los dos estudiantes asesinados fueron identificados como Ella Cook, vicepresidenta de la asociación republicana de Brown, y Mukhammad Aziz Umurzokov, originario de Uzbekistán, que esperaba convertirse en neurocirujano.

“Queremos que se identifique, se detenga y se lleve ante la justicia al individuo que apretó el gatillo contra estos jóvenes”, dijo el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, en una rueda de prensa el lunes.

🚨1/4 We are requesting the public's assistance in identifying a person of interest in Saturday's incident at Brown University. Please share these video clips and direct all tips to 401-272-3121 or https://t.co/8a1yEMYJya pic.twitter.com/D63mcbnq8J — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 15, 2025

La policía local dijo más temprano que había “una presencia reforzada en los barrios de Providence”, y que irían puerta a puerta solicitando imágenes de cámaras de vigilancia. “Esta es una investigación muy activa, una investigación muy compleja”, dijo el jefe de policía de Providence, Óscar Pérez, en una actualización.

Tanto agentes del FBI como del Departamento de Seguridad Nacional están involucrados en la búsqueda del atacante, agregó. “Queremos asegurarnos que identificamos a este individuo y lo llevaremos a la justicia”, añadió Pérez.

El FBI publicó en sus redes la recompensa que se ofrece por el presunto asesino: “El #FBI ofrece una recompensa de hasta $50,000 por información que conduzca a la identificación, arresto y condena de este individuo”, se lee en X.

#BREAKING: The FBI and @ProvidenceRIPD are releasing new images of a person of interest in the mass shooting at Brown University on 12/13/25. The #FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the identification, arrest, and conviction of the individual.… pic.twitter.com/OhpnsN9fds — FBI Boston (@FBIBoston) December 15, 2025

La noticia de que había un detenido apuntaba a un avance, y el director del FBI, Kash Patel, anunció que la policía local había proporcionado una pista a los investigadores federales. Pero las autoridades tuvieron que retractarse y anunciar su liberación a última hora del domingo.

“Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés” para el caso, declaró a periodistas el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha.

La policía liberó al sospechoso por falta de pruebas. | Foto: AP

La policía inicialmente difundió 10 segundos de video del sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta. Es visto de espaldas después de abrir fuego dentro de un aula en la planta baja. Tras el ataque, el presunto autor de los disparos sale del edificio vestido con ropa oscura.

Armas de fuego en EE. UU.

Con más armas de fuego en circulación que habitantes, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados. Las matanzas son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado contener hasta ahora, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados al porte de armas, garantizado por la Constitución.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Se han registrado 300 tiroteos en EE. UU. en el 2025. | Foto: AP

Durante un evento en la Casa Blanca el domingo, el presidente Donald Trump se refirió brevemente al tiroteo en Brown.

“Gran universidad. (...) Realmente una de las mejores de cualquier parte del mundo”, dijo el presidente en alusión a Brown y envió su sentido pésame a las familias de las víctimas mortales. Esta prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos tuvo lugar en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.