Tiroteo en una Universidad de Estados Unidos dejó 2 personas muertas y 9 heridas. Autoridades capturaron sospechoso

La policía de Estados Unidos detuvo a una persona este domingo relacionada con el tiroteo que se registró en la Universidad de Brown, el cual dejó 2 muertos y 9 heridos el sábado, dijo el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Hablando junto al alcalde en una rueda de prensa, el coronel de policía Oscar Pérez dijo que la persona fue arrestada “más temprano esta mañana” y que, por el momento, las fuerzas del orden “no están” buscando a nadie más en relación con el ataque.

Cientos de policías fueron desplegados en busca del sospechoso del tiroteo, un hecho que sumió en el confinamiento a este campus del este de Estados Unidos.

Las calles alrededor de la universidad en Providence, Rhode Island, se llenaron de vehículos de emergencia, horas después de que el tirador abriera fuego en un edificio donde se estaban realizando exámenes.

Este episodio de violencia es el más reciente de una larga serie de ataques en centros de estudio en Estados Unidos, donde los intentos de restringir el acceso a las armas de fuego enfrentan oposición política.

Agentes del orden armados se reúnen cerca de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island. | Foto: AP

Katie Sun, testigo del tiroteo, dijo al periódico estudiantil Brown Daily Herald que estaba estudiando en un edificio cercano cuando escuchó los disparos.

Corrió a su residencia, dejando todas sus pertenencias atrás. “Fue, honestamente, bastante aterrador. Los disparos parecían venir de (...) donde están las aulas”, afirmó.

Según CNN, el estudiante de la Universidad de Brown Lydell Dyer estaba trabajando en el gimnasio de la escuela en ese momento. “Tuvimos que reunir a todos, llevarlos al último piso, apagar las luces y bajar las persianas”, relató a la cadena, señalando que se escondió en la oscuridad con 154 personas.

Unos 400 agentes, desde efectivos del FBI hasta policías del propio campus, irrumpieron en el pintoresco sitio de Nueva Inglaterra tras el ataque.

La policía difundió 10 segundos de video del sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta. Es visto de espaldas después de abrir fuego dentro de un aula en la planta baja.

Nadie a salvo

Ocho de los nueve heridos en la Universidad de Brown, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, se encuentran en estado grave pero estable, declaró a la prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island, Brett Smiley.

La novena persona que “recibió fragmentos” de bala fue llevada más tarde al hospital, dijeron las autoridades.

Diez de las 11 víctimas eran estudiantes, dijo la presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, en una sesión informativa en la noche.

“Es, por desgracia, un día como el que la ciudad de Providence y el estado de Rhode Island rezaban para que nunca llegara”, lamentó Smiley, en referencia a las tragedias recurrentes provocadas por las armas de fuego en EE. UU.

Los funcionarios de la universidad recalcaron que el campus seguía confinado a la medianoche pasada. El ataque ocurrió en el edificio Barus and Holley, sede de los departamentos de ingeniería y física, donde se realizaban varios exámenes en ese momento.

La Universidad de Brown reportó en horas de la tarde la presencia de un “atacante activo”. “Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nueva orden”, decía la alerta.

La policía y los equipos de socorro se agolparon en el lugar, y la cadena local WPRI informó que había ropa y sangre en la acera.

Rezar por las víctimas

En el video que publicó la policía, el presunto autor de los disparos sale del edificio vestido con ropa oscura. Testigos señalaron que también llevaba “una máscara de camuflaje gris”, precisó O’Hara, quien pidió que aporten cualquier información útil para la investigación.

El presidente Donald Trump manifestó en su red Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar. “Qué cosa tan terrible”, escribió. “Todo lo que podemos hacer ahora mismo es rezar por las víctimas”.

Esta prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada en Providence, cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

Armas de fuego en EE. UU.

Con más armas de fuego en circulación, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados.

Las matanzas son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado contener hasta ahora, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados al porte de armas, garantizado por la Constitución.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por arma de fuego en Estados Unidos, según la ONG Gun Violence Archive.