Las autoridades del estado de Rhode Island se movilizaron tras el aviso emitido por la Universidad de Brown, que alertó sobre la presencia de un tirador activo en el campus durante la tarde del sábado 13 de diciembre.

A través de un mensaje de voz dirigido a los alumnos, responsables de la institución académica señalaron que el incidente se localizaba en las inmediaciones del edificio de ingeniería Barus and Holley.

Asimismo, los estudiantes recibieron una alerta por mensaje de texto en la que se les indicaba que aseguraran las puertas, pusieran sus teléfonos en silencio y permanecieran resguardados hasta recibir nuevas instrucciones.

“Múltiples disparos en la zona de la Universidad de Brown. Investigación activa. Por favor, busque refugio y evite la zona hasta nueva orden”, ha publicado la Policía de Providence en su cuenta en X.

Además ha rectificado las informaciones previas sobre la detención de una persona sospechosa. “La Policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa la búsqueda”, ha señalado.

“Cierren puertas, silencien los teléfonos y ocúltense hasta nueva orden. Recuerden: corran si están en la zona afectada, evacuen si pueden y ocúltense si no es posible la evacuación”, ha indicado la institución educativa.

El personal de emergencias se reúne en las calles Hope y Waterman de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, el sábado 13 de diciembre de 2025, tras recibir informes de un tiroteo. (Foto AP/Mark Stockwell) | Foto: AP