Estados Unidos

“Pienso en ese tiroteo a diario”: lector de labios analiza conversación del presunto asesino del republicano Charlie Kirk

Se revelaron las supuestas palabras de Tyler Robinson con su abogado en el juicio.

Redacción Mundo
13 de diciembre de 2025, 2:44 a. m.
Tyler Robinson en juicio
La presunta conversación entre Tyler y su abogado. | Foto: X: @RedWave_Press

The New York Post ha difundido el resultado del análisis que realizó su lector de labios a la conversación entre Tyler Robinson, acusado de asesinar al aliado de Donald Trump, Charlie Kirk y su abogado, mientras estaban en la audiencia el 11 de diciembre de 2025.

Contexto: Revelan las primeras imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk: Tyler Robinson enfrenta a la justicia tras la tragedia en EE. UU.

Lo difundido por el medio neoyorquino es realmente revelador, ya que identifica al presunto asesino diciendo: “Pienso en ese tiroteo a diario. Todas las mañanas... todo el tiempo”, además de decir entre risas: “Entonces, tenía esposa (...) desafortunadamente, esto me está volviendo loco. No sirvo para nada”.

Este juicio se desarrolló en la ciudad de Utah, siendo el primero, tras su arresto horas después del asesinato de Charlie Kirk, el 10 de septiembre de 2025, en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem, cuando el activista republicano se refería a su público.

El acusado, quien vestía de corbata y camisa azul clara, se ha vuelto viral por sus inexistentes muestras de arrepentimiento y su presunta relación con el crimen.

Robinson se sometió a las autoridades de Estados Unidos, y en ninguna de sus apariciones ha defendido su inocencia, por el contrario, ha sido autor de frases como: “Ya estaba harto de su odio” y ”hay odios con los que no se puede negociar“.

Contexto: La esposa de Charlie Kirk revela que estaba “rezando a Dios” por estar embarazada cuando su esposo fue asesinado

Pruebas contra Tyler

Además de las mencionadas frases del protagonista del juicio, sus allegados se han convertido en una pieza clave para la investigación.

La madre del acusado también ha mencionado a la policía que durante el último año, Tyler Robinson se había interesado más en la política y se decantaba por ideologías izquierdistas, afirmando también que se había vuelto más “pro gay” y “pro trans”.

La fiscalía además afirma que el presunto asesino le había enviado a su pareja un mensaje que decía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

Perfil del asesinado Charlie Kirk

La importancia de la ideología política del acusado es porque Charlie Kirk fue un activista republicano y se presume que una de sus últimas respuestas previas al atentado, se referían en contra de la comunidad trans, siendo propiciada por la pregunta de uno de los asistentes que decía: “¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han cometido tiroteos masivos en los últimos 10 años?“. Charlie respondió: ”Demasiados”.

Según el sitio web de datos Politifat, las personas trans cometen un porcentaje muy pequeño de los tiroteos masivos.

x
El activista político fue asesinado en un campus universitario el 10 de septiembre de 2025. | Foto: Getty Images

A sus 31 años, la vida de Charlie Kirk había sido destacada por ser uno de los principales activistas conservadores y además era catalogado como un aliado de confianza del presidente, Donald Trump, precisamente, el funeral del activista, fue presenciado en la Casa Blanca, junto al máximo mandatario de la principal potencia del mundo, Donald Trump.

Kirk fue asesinado a tiros en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre de 2025, lo que desató una ola de dolor entre los conservadores y amenazas de represión contra la "izquierda radical" por parte del presidente Donald Trump.
Kirk fue asesinado a tiros en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre de 2025, lo que desató una ola de dolor entre los conservadores y amenazas de represión contra la "izquierda radical" por parte del presidente Donald Trump. | Foto: AFP

