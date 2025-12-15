El pasado sábado 13 de diciembre, un sujeto irrumpió en la Universidad de Brown, ubicada en el estado de Rhode, y atacó de manera violenta a los estudiantes que se encontraban en clases en un tiroteo que sigue conmocionando a Estados Unidos. El centro educativo anunció que el ataque dejó 11 víctimas, de los cuales 9 resultaron heridas y 2 murieron.

Después del tiroteo, el atacante huyó del campus y posteriormente, las autoridades capturaron a un primer sospechoso, de 20 años, en un hotel cercano al aeropuerto.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que la captura fue “con efecto inmediato”, sin embargo, el domingo, 14 de diciembre, el fiscal general de la ciudad, Peter Neronha, anunció que esta persona no mostraba indicios de responsabilidad.

“Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés”,dijo Neronha por lo que fue dejado en libertad, por lo que la búsqueda del responsable continúo.

En la tarde de este lunes, 15 de diciembre, las autoridades estadounidenses revelaron tres videos los cuales serán claves para su búsqueda y captura con el material probatorio que hasta ahora tienen del presunto responsable.

JUST IN: Authorities released three new videos of the suspected Brown University gunman. The videos were taken two hours before the shooting and show the man wearing a mask and dark clothing. Police believe the person of interest is around 5 feet 8 inches with a stocky build. pic.twitter.com/79Kc31Ii1G — Fox News (@FoxNews) December 15, 2025

En las imágenes que mostraron se ve a un hombre con gorra y tapabocas, por lo que no es posible identificarlo fácilmente, sin embargo, otras características físicas sí resaltaron las autoridades, como su complexión robusta y una altura aproximada a 1,72 cms.

El FBI ha ofrecido una recompensa de 50.000 dólares, para quien identifique y brinde información sobre el responsable de este tiroteo.

Recompensa e imágenes del presunto culpable | Foto: X: @FBIBoston

Cómo sucedieron los hechos

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, relató que en la tarde del sábado, los estudiantes estaban en una clase de economía cuando a las 4:00 p.m. enviaron una alerta a todos para que apagaran sus celulares y cerraran las puertas de las aulas.

Algunos estudiantes lograron encontrar refugio en el sótano y otros en los dormitorios, mientras que se escuchaban los disparos. Muchos de ellos pasaron la noche encerrados en el campus universitario.

El alcalde de la ciudad contó que cuando llegó a hablar con un estudiante herido, le manifestó que en su bachillerato había hecho un simulacro de tirador “activo” y fue esto lo que le ayudó a saber qué hacer en una situación que desafortunadamente es más frecuente de lo que debería ser.