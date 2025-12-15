Suscribirse

Estados Unidos

Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

El primer capturado tras el tiroteo fue dejado en libertad.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 3:10 a. m.
Pantallazo pistolero de Universidad Brown
Pantallazos cámaras de seguridad de pistolero de Universidad Brown | Foto: X: @FoxNews

El pasado sábado 13 de diciembre, un sujeto irrumpió en la Universidad de Brown, ubicada en el estado de Rhode, y atacó de manera violenta a los estudiantes que se encontraban en clases en un tiroteo que sigue conmocionando a Estados Unidos. El centro educativo anunció que el ataque dejó 11 víctimas, de los cuales 9 resultaron heridas y 2 murieron.

Después del tiroteo, el atacante huyó del campus y posteriormente, las autoridades capturaron a un primer sospechoso, de 20 años, en un hotel cercano al aeropuerto.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo que la captura fue “con efecto inmediato”, sin embargo, el domingo, 14 de diciembre, el fiscal general de la ciudad, Peter Neronha, anunció que esta persona no mostraba indicios de responsabilidad.

“Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés”,dijo Neronha por lo que fue dejado en libertad, por lo que la búsqueda del responsable continúo.

En la tarde de este lunes, 15 de diciembre, las autoridades estadounidenses revelaron tres videos los cuales serán claves para su búsqueda y captura con el material probatorio que hasta ahora tienen del presunto responsable.

En las imágenes que mostraron se ve a un hombre con gorra y tapabocas, por lo que no es posible identificarlo fácilmente, sin embargo, otras características físicas sí resaltaron las autoridades, como su complexión robusta y una altura aproximada a 1,72 cms.

El FBI ha ofrecido una recompensa de 50.000 dólares, para quien identifique y brinde información sobre el responsable de este tiroteo.

Presunto culpable de tiroteo en la Universidad de Brown
Recompensa e imágenes del presunto culpable | Foto: X: @FBIBoston

Cómo sucedieron los hechos

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, relató que en la tarde del sábado, los estudiantes estaban en una clase de economía cuando a las 4:00 p.m. enviaron una alerta a todos para que apagaran sus celulares y cerraran las puertas de las aulas.

Algunos estudiantes lograron encontrar refugio en el sótano y otros en los dormitorios, mientras que se escuchaban los disparos. Muchos de ellos pasaron la noche encerrados en el campus universitario.

Contexto: Tiroteo en una Universidad de Estados Unidos dejó 2 personas muertas y 9 heridas. Autoridades capturaron sospechoso

El alcalde de la ciudad contó que cuando llegó a hablar con un estudiante herido, le manifestó que en su bachillerato había hecho un simulacro de tirador “activo” y fue esto lo que le ayudó a saber qué hacer en una situación que desafortunadamente es más frecuente de lo que debería ser.

Estudios de Gun Violence Archive, Education Week y Everytown for Gun Safety han destacado que en 2025, se han registrado 75 tiroteos en colegios y universidades estadounidenses, 43 fueron en campos universitarios y 32 fueron en escuelas de primaria y bachillerato. No todos han dejado muertos y heridos.

Contexto: Pánico en Universidad de Nueva Orleans: una amenaza obliga a evacuar el campus en plena mañana

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan fotos del arresto de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras ser señalado como sospechoso de asesinato

2. Hinchas del Deportes Tolima hacen emocionante banderazo antes de la final con Junior: videos sacuden las redes

3. Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

4. Inteligencia Artificial presagia quién ganará la Copa BetPlay: revela sorpresa en el Medellín vs. Nacional

5. Sofía Vergara confirma su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTiroteo

Noticias Destacadas

Rob Reiner y Nick Reiner

Revelan fotos del arresto de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras ser señalado como sospechoso de asesinato

Redacción Mundo
Pantallazo pistolero de Universidad Brown

Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

Redacción Semana
x

Platos tradicionales que no pueden faltar en las mesas de Estados Unidos durante las cenas de Navidad y Año Nuevo

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.