Pánico en Universidad de Nueva Orleans: una amenaza obliga a evacuar el campus en plena mañana

Una alerta de emergencia considerada “creíble”, desencadenó la evacuación total del campus y un amplio despliegue policial, mientras la comunidad universitaria enfrentaba minutos de confusión y ansiedad.

Margarita Briceño Delgado

12 de diciembre de 2025, 8:12 p. m.
Estudiantes y personal evacuando el campus de la Universidad de Nueva Orleans tras la alerta de amenaza, mientras la policía y los equipos de seguridad coordinan la protección del área.
Estudiantes y personal evacuando el campus de la Universidad de Nueva Orleans tras la alerta de amenaza, mientras la policía y los equipos de seguridad coordinan la protección del área.

La Universidad de Nueva Orleans vivió momentos de máxima tensión luego de que una amenaza no especificada activara los protocolos de emergencia y obligara a evacuar todo el campus.

Las autoridades confirmaron que la alerta era auténtica y coordinaron una amplia operación policial mientras cientos de estudiantes y trabajadores abandonaban el recinto en medio de la incertidumbre.

Contexto: El FBI crea término para rastrear amenazas: el ‘NVE’, una forma de contrarrestar el extremismo sin ideología en Estados Unidos

Evacuación masiva ante una amenaza potencial

El Departamento de Policía de la Universidad de Nueva Orleans emitió un aviso poco antes de las 11:00 a.m., instando a estudiantes, docentes y personal administrativo a salir de manera inmediata.

La alerta fue catalogada como “real y no un simulacro”, generando la activación de los protocolos de seguridad de la institución y el despliegue de unidades policiales, locales y estatales.

Testigos reportaron un fuerte movimiento de vehículos policiales y agentes coordinando la evacuación mientras se verificaba la naturaleza de la amenaza.

La evacuación coincidió con las ceremonias de graduación en el campus, aumentando la confusión y la urgencia entre los presentes.

Algunos recintos relacionados con estos eventos fueron puestos bajo medidas de protección adicionales mientras las autoridades instaban a la comunidad a abandonar la zona de manera ordenada.

Investigación y protocolos de seguridad

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el origen exacto de la amenaza, que podría provenir de una llamada, una publicación en línea o un aviso anónimo.

Medios locales indican que UNO recibió una llamada de un exalumno que supuestamente amenazó con quemar un edificio del campus, lo que llevó a activar la alerta de emergencia y ordenar la evacuación obligatoria mientras se verificaba la credibilidad del aviso.

Esta versión fue citada por The Times-Picayune y reportada por Louisiana Illuminator , con base en declaraciones de la autoridad policial local involucrada en la respuesta.

Contexto: ¿Su hijo piensa ir a la universidad? El nuevo cambio de ley en Estados Unidos podría arruinar sus planes y afectar su bolsillo

La policía universitaria y agencias colaboradoras, incluidas la Policía de Nueva Orleans y la Policía Estatal de Luisiana, se movilizaron para evacuar edificio por edificio y asegurar el perímetro mientras se investigaba el origen de la amenaza.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente si se ha identificado o detenido a un sospechoso ni si se ha hallado evidencia física que respalde la amenaza.

Por su parte, la Universidad de Nueva Orleans utiliza su sistema Privateer Alerts para enviar notificaciones urgentes a través de mensajes de texto y correo electrónico.

Ante cualquier alerta, la recomendación oficial es seguir las instrucciones de seguridad hasta que se confirme el “todo despejado”.

Mientras continúan las investigaciones, la prioridad de la universidad y de las fuerzas del orden es garantizar la seguridad de la comunidad y determinar si la amenaza representa un riesgo real o fue un aviso falso diseñado para provocar alarma.

Estados Unidos amenaza evacuación Universidad

