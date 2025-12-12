La Universidad de Nueva Orleans vivió momentos de máxima tensión luego de que una amenaza no especificada activara los protocolos de emergencia y obligara a evacuar todo el campus.

Las autoridades confirmaron que la alerta era auténtica y coordinaron una amplia operación policial mientras cientos de estudiantes y trabajadores abandonaban el recinto en medio de la incertidumbre.

Evacuación masiva ante una amenaza potencial

El Departamento de Policía de la Universidad de Nueva Orleans emitió un aviso poco antes de las 11:00 a.m., instando a estudiantes, docentes y personal administrativo a salir de manera inmediata.

La alerta fue catalogada como “real y no un simulacro”, generando la activación de los protocolos de seguridad de la institución y el despliegue de unidades policiales, locales y estatales.

Testigos reportaron un fuerte movimiento de vehículos policiales y agentes coordinando la evacuación mientras se verificaba la naturaleza de la amenaza.

La evacuación coincidió con las ceremonias de graduación en el campus, aumentando la confusión y la urgencia entre los presentes.

Algunos recintos relacionados con estos eventos fueron puestos bajo medidas de protección adicionales mientras las autoridades instaban a la comunidad a abandonar la zona de manera ordenada.

BREAKING: All students at University of New Orleans campuses are being asked to evacuate due to a potential threat. Nearby school is also on lockdown. Stay safe and follow instructions from authorities. #UNOthreat #evacuation #stayalert pic.twitter.com/wgby5leXix — WATCHTOWER (@news_24_365) December 12, 2025

Investigación y protocolos de seguridad

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el origen exacto de la amenaza, que podría provenir de una llamada, una publicación en línea o un aviso anónimo.

Medios locales indican que UNO recibió una llamada de un exalumno que supuestamente amenazó con quemar un edificio del campus, lo que llevó a activar la alerta de emergencia y ordenar la evacuación obligatoria mientras se verificaba la credibilidad del aviso.

Esta versión fue citada por The Times-Picayune y reportada por Louisiana Illuminator , con base en declaraciones de la autoridad policial local involucrada en la respuesta.

La policía universitaria y agencias colaboradoras, incluidas la Policía de Nueva Orleans y la Policía Estatal de Luisiana, se movilizaron para evacuar edificio por edificio y asegurar el perímetro mientras se investigaba el origen de la amenaza.

Hasta el momento no se ha confirmado públicamente si se ha identificado o detenido a un sospechoso ni si se ha hallado evidencia física que respalde la amenaza.

Por su parte, la Universidad de Nueva Orleans utiliza su sistema Privateer Alerts para enviar notificaciones urgentes a través de mensajes de texto y correo electrónico.

NEW INFORMATION:

The FBI has one person in custody after a former UNO student threatened to burn down the school.

This comes as graduates await more information after an evacuation order was issued during the ceremony https://t.co/dQYmgUxWa8 pic.twitter.com/4BNgIfaHRD — wdsu (@wdsu) December 12, 2025

Ante cualquier alerta, la recomendación oficial es seguir las instrucciones de seguridad hasta que se confirme el “todo despejado”.