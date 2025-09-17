Suscribirse

Estados Unidos

El FBI crea término para rastrear amenazas: el ‘NVE’, una forma de contrarrestar el extremismo sin ideología en Estados Unidos

Extremistas sin ideología reclutan a menores para sembrar el caos y el odio social. ¿Sería este el caso de Robinson?

Redacción Mundo
17 de septiembre de 2025, 8:26 p. m.
EE.UU.
El FBI adoptó la categoría “NVE” para identificar a extremistas violentos motivados por posiciones extremas, en un esfuerzo por precisar mejor las amenazas de terrorismo interno. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El creciente extremismo político en Estados Unidos ha desencadenado una categoría de amenaza interna que ha despertado el interés de las autoridades federales: el extremismo violento nihilista o NVE.

El asesinato del activista Charkes Kirk ha revivido el debate sobre las posiciones extremas y los discursos de odio que mueven a las personas a realizar acciones violentas e incluso terroristas.

Contexto: Tribunal toma drástica decisión contra presunto asesino de Charlie Kirk

¿Qué es un NVE?

El extremismo violento nihilista es un nuevo término que está utilizando las autoridades federales para catalogar a quienes realizan actos violentos sin afiliación o una ideología política clara.

Su principal característica es una hostilidad hacia las instituciones sociales en general y un deseo de causar caos a cómo de lugar.

La situación se ha tornado preocupante para el FBI, entidad que ve como crece a pasos agigantados esta tendencia.

Al respecto, el director del FBI, Kash Patel, opina lo siguiente: “Gran parte de las investigaciones de terrorismo doméstico se centran en el extremismo violento nihilista: quienes cometen actos violentos motivados por un profundo odio a la sociedad, sea cual sea la justificación que consideren”.

Según esta entidad, durante el último año se han abierto más de 1.700 casos de terrorismo interno, cifra muy superior a la registrada en el año anterior.

Con el asesinato de Kirk,la semana pasada, y la captura del presunto asesino, el tema ha cobrado de nuevo importancia, pues se está confirmando si Robinson entraría dentro de esta categoría.

Es por eso que se está haciendo un análisis de su huella digital y de las personas que se conectaban con él, incluyendo una sala de chat de Discord con más de 20 usuarios.

Aunque hasta el momento se ha dicho que el asesinato fue motivado por razones políticas, el periodista Ken Klippenstein, que obtuvo mensajes filtrados de Discord y habló con los amigos de Robinson, opina que los motivos de Robinson van más allá.

Las interacciones en línea de Robinson sugieren que era un joven políticamente desconectado, más interesado en los videojuegos y en acampar que en la ideología", escribió Klippenstein en un artículo de Substack.

La mezcla de ironía, uso de memes y aparente desapego emocional en los mensajes de Discord de Robinson recuerda patrones de conducta mencionados por funcionarios federales en investigaciones previas sobre NVE.

Se espera que Tyler Robinson enfrente cargos estatales y federales.
Actuamente el FBI hace un análisis de la huella digital de Tyler Robinson | Foto: Composición semana Getty images/ X @Fox News
x
El presunto asesino fue entregado por la familia | Foto: Red social X

¿Tyler Robinson puede ser catalogado como NVE?

Pese a las coincidencias, los expertos federales aseguran que no se debe aplicar esta etiqueta de forma apresurada a Robinson.

Goldenberg, asesor principal del Network Contagion Research Institute, explicó a Newsweek que el término NVE se refiere a individuos o redes impulsados ​​por una animosidad generalizada hacia la sociedad y que en el caso de Tyler Robinson, “no hay suficiente información que sugiera que este individuo se juste a ese modelo”.

Contexto: Caso Kirk: las autoridades publican mensajes en los que Tyler Robinson le confesó a su novia transgénero que él cometió el crimen

Según el informe de Instituto de Seguridad y Desarrollo, este tipo de violencia se distingue del extremismo tradicional, porque carece completamente de dimensión política o ideológica. No se trata de conquistar territorio ni de afirmar principios: la destrucción se convierte en un fin en sí misma.

Lo que hace que el nihilismo violento sea particularmente insidioso es su capacidad de atraer a jóvenes que no se reconocen en las ideologías tradicionales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así estará el clima en Miami para el final de la semana a días del cambio de estación: aliste la sombrilla

2. Yana Karpova enfrenta fuerte problema de salud; su novio preocupó con angustiante video

3. El cine se disfruta mejor en el agua: impactante pantalla flotante crea tendencia en Nueva York

4. “El descertificado es Petro, no el país”: César Gaviria lanza duras críticas contra el mandatario por “las concesiones a criminales”

5. Agónico gol de Van Dijk salvó a Liverpool ante Atlético de Madrid en Champions: Simeone acabó furioso

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFBIIdeologías políticasTerrorismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.