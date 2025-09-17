El FBI crea término para rastrear amenazas: el ‘NVE’, una forma de contrarrestar el extremismo sin ideología en Estados Unidos

El creciente extremismo político en Estados Unidos ha desencadenado una categoría de amenaza interna que ha despertado el interés de las autoridades federales: el extremismo violento nihilista o NVE.

El asesinato del activista Charkes Kirk ha revivido el debate sobre las posiciones extremas y los discursos de odio que mueven a las personas a realizar acciones violentas e incluso terroristas.

¿Qué es un NVE?

El extremismo violento nihilista es un nuevo término que está utilizando las autoridades federales para catalogar a quienes realizan actos violentos sin afiliación o una ideología política clara.

Su principal característica es una hostilidad hacia las instituciones sociales en general y un deseo de causar caos a cómo de lugar.

La situación se ha tornado preocupante para el FBI, entidad que ve como crece a pasos agigantados esta tendencia.

Al respecto, el director del FBI, Kash Patel, opina lo siguiente: “Gran parte de las investigaciones de terrorismo doméstico se centran en el extremismo violento nihilista: quienes cometen actos violentos motivados por un profundo odio a la sociedad, sea cual sea la justificación que consideren”.

Según esta entidad, durante el último año se han abierto más de 1.700 casos de terrorismo interno, cifra muy superior a la registrada en el año anterior.

Con el asesinato de Kirk,la semana pasada, y la captura del presunto asesino, el tema ha cobrado de nuevo importancia, pues se está confirmando si Robinson entraría dentro de esta categoría.

Es por eso que se está haciendo un análisis de su huella digital y de las personas que se conectaban con él, incluyendo una sala de chat de Discord con más de 20 usuarios.

Aunque hasta el momento se ha dicho que el asesinato fue motivado por razones políticas, el periodista Ken Klippenstein, que obtuvo mensajes filtrados de Discord y habló con los amigos de Robinson, opina que los motivos de Robinson van más allá.

Las interacciones en línea de Robinson sugieren que era un joven políticamente desconectado, más interesado en los videojuegos y en acampar que en la ideología", escribió Klippenstein en un artículo de Substack.

La mezcla de ironía, uso de memes y aparente desapego emocional en los mensajes de Discord de Robinson recuerda patrones de conducta mencionados por funcionarios federales en investigaciones previas sobre NVE.

Actuamente el FBI hace un análisis de la huella digital de Tyler Robinson | Foto: Composición semana Getty images/ X @Fox News

El presunto asesino fue entregado por la familia | Foto: Red social X

¿Tyler Robinson puede ser catalogado como NVE?

Pese a las coincidencias, los expertos federales aseguran que no se debe aplicar esta etiqueta de forma apresurada a Robinson.

Goldenberg, asesor principal del Network Contagion Research Institute, explicó a Newsweek que el término NVE se refiere a individuos o redes impulsados ​​por una animosidad generalizada hacia la sociedad y que en el caso de Tyler Robinson, “no hay suficiente información que sugiera que este individuo se juste a ese modelo”.

Según el informe de Instituto de Seguridad y Desarrollo, este tipo de violencia se distingue del extremismo tradicional, porque carece completamente de dimensión política o ideológica. No se trata de conquistar territorio ni de afirmar principios: la destrucción se convierte en un fin en sí misma.