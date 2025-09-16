Caso Kirk: las autoridades publican mensajes en los que Tyler Robinson le confesó a su novia transgénero que él cometió el crimen

El 10 de septiembre, Charlie Kirk, activista conservador y cofundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros mientras ofrecía un discurso en la Utah Valley University, en Utah.

El principal sospechoso es Tyler James Robinson, un joven de 22 años, originario del mismo estado, quien habría disparado desde el techo de un edificio cercano con un rifle tipo Mauser .30-06.

Taylor Robinson tiene 22 años y es cercano a la Universidad del Valle de Utah. | Foto: Redes sociales - Getty Images

De acuerdo con las autoridades, estos serían los mensajes que intercambió con su novia después de cometer el crimen:

“Roommate: ¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad?

Robinson: Sigo bien, amor, pero estoy atrapado en Orem un rato más. No tardaré en volver a casa, pero todavía tengo que recuperar mi rifle. Para ser honesto, había esperado guardar este secreto hasta morirme de viejo. Lo siento por haberte metido en esto.

Roommate: No fuiste tú el que lo hizo, ¿verdad?

Robinson: Sí, fui yo… Lo siento".

“Roommate: Pero ¿no habían atrapado ya a alguien?

Robinson: No, agarraron a un viejo loco y después interrogaron a alguien con ropa parecida. Yo había planeado recoger mi rifle del lugar donde lo escondí, pero cerraron casi todo ese lado del pueblo. Está tranquilo, casi podría salir, pero queda un vehículo rondando.

Roommate: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Roommate: Sí.

Robinson: Ya estaba harto de su odio. Algunas cosas no se pueden negociar. Si logro recuperar el rifle sin que me vean, no quedará evidencia. Iré a intentar recogerlo otra vez, con suerte ya se fueron. No he visto señales de que lo hayan encontrado...

Roommate: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?”.

“Robinson: Un poco más de una semana, creo. Puedo acercarme, pero hay una patrulla estacionada justo ahí. Creo que ya revisaron la zona, pero no quiero arriesgarme... ¿Recuerdas cuando grababa balas? Los mensajes eran casi todos memes. Si llego a ver ‘notices bulge uwu’ en Fox News, me puede dar un infarto. Bueno, tendré que dejarlo, apesta demasiado… Por lo visto, el arma de mi abuelo funciona de maravilla. Creo que esa mira costaba como dos mil dólares.

Robinson: Borra esta conversación. Mi papá quiere fotos del rifle… Dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué. Los federales publicaron una foto del arma y es muy fácil de reconocer. Me está llamando ahora, no le estoy contestando...

Robinson: Desde que Trump entró a la Presidencia, mi papá se volvió fanático MAGA...

Robinson: Voy a entregarme por mi cuenta, uno de mis vecinos es ayudante del sheriff.

Robinson: Tú eres lo único que me preocupa, amor.

Roommate: Yo estoy mucho más preocupada por ti”.

FBI confirma hallazgo del arma usada en el asesinato de Charlie Kirk en Utah. | Foto: Montaje El País: agencia 123rf

Robinson fue arrestado dos días después del asesinato, luego de que su padre lo identificara en imágenes difundidas por la policía. La fiscalía lo acusó de asesinato agravado y otros cargos, y ha anunciado que pedirá la pena de muerte.