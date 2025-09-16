Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos revocará visas a quienes celebraron la muerte de Charlie Kirk: “prepárese para ser deportado”

Las palabras de Rubio han generado polémica sobre la libertad de expresión y las medidas migratorias en el Gobierno actual.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 6:22 p. m.
Las palabras de Rubio generaron controversia frente a la política de inmigración
Las palabras de Rubio generaron controversia frente a la política de inmigración | Foto: Composición Semana/ X @SecRubio /AFP

La amenaza de Rubio de revocar las visas contra aquellas personas acusadas de celebrar públicamente la muerte del activista Charles Kirk, ha sido tomada por algunos como una muestra más de las acciones de la administración Trump para frenar la disidencia política.

En medio de un país polarizado políticamente, las palabras del Secretario de Estado, Marco Rubio, han vuelto a generar polémica entre los norteamericanos y temor entre la población migrante.

Contexto: Cambios importantes en las tarifas de las visas estadounidenses desde septiembre: guía para solicitantes

¿Qué dijo Marco Rubio?

A través de su red social X, Rubio afirmó que Estados Unidos no recibirá a los extranjeros que celebran la muerte de sus conciudadanos, por lo que se están revocando las visas.

Además, aclaró que quien celebre el asesinato de una figura pública debe prepararse para ser deportado.

Las palabras del alto funcionario se pronuncian luego de que varias personas fueron encontradas celebrando la muerte del líder activista Charlie Kirk, asesinato que ha conmocionado al pueblo americano.

Dentro del actual panorama, las revocaciones de visas están a la orden del día, para quienes han celebrado la muerte de Kirk, al ser considerados que “no son bienvenidos en el país”, tal y como lo afirmó Marco Rubio.

Al igual que Rubio, el vicepresidente JD Vance manifestó en el pódcast de Kirk, el pasado lunes, que las personas deberían denunciar a sus empleadores, sobre las personas que sean vistas celebrando la muerte de Kirk.

Por su parte, los activistas de derecha también han tomado medidas frente a quienes parecen celebrar su muerte en internet, realizando listas, e identificando personas que hayan hecho parte de estos hechos.

Polémica ante las palabras de Rubio

La decisión ha tomado por sorpresa a más de uno, ya que se ha entendido, en algunos sectores, como un ataque a quienes manifiestan discursos políticos diferentes a los del Gobierno actual.

La administración Trump ya había implementado acciones para frenar las expresiones de inconformidad política.

A principios del año, se revocaron las visas de miles de estudiantes vinculados a protestas propalestinas en varios campus universitarios.

Recientemente, en el mes de agosto, el Gobierno dijo que consideraría como antiamericanas ciertas opiniones expresadas a través de las redes sociales, cuando se trate de evaluar las solicitudes de los inmigrantes.

Contexto: Funeral de Charlie Kirk pone bajo máxima tensión a EE. UU. : “Va a llevar al Servicio Secreto al límite”

Actualmente, no se sabe si se han revocado varias visas por este motivo, o cuántas pueden llegar a ser revocadas tras la muerte de Kirk. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que la polarización política que ha generado la muerte del activista ha traído fuertes consecuencias en el país y ha despertado la sensibilidad frente al complejo tema migratorio de la actual administración Trump.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conocen nuevos detalles del asesinato de niña de nueve años en Mosquera: hija del presunto agresor habría visto todo

2. Abelardo de la Espriella solicitó a Corte Penal Internacional investigar a Petro por, presuntamente, “instigar crímenes de genocidio y lesa humanidad”

3. Gustavo Petro arremete contra Abelardo de la Espriella: “Tu alianza con el paramilitarismo sí es una instigación a los crímenes contra la humanidad”

4. Cómo darle impulso a Córdoba con las alianzas público-privadas: esto dicen las empresas pujantes de la región

5. Andrea Guzmán, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, se destapó por el reality y dejó pulla: “Preferiría no repetir nunca jamás”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosVisa a EE.UU.revocarCharlie KirkMarco Rubio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.