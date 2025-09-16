La amenaza de Rubio de revocar las visas contra aquellas personas acusadas de celebrar públicamente la muerte del activista Charles Kirk, ha sido tomada por algunos como una muestra más de las acciones de la administración Trump para frenar la disidencia política.

En medio de un país polarizado políticamente, las palabras del Secretario de Estado, Marco Rubio, han vuelto a generar polémica entre los norteamericanos y temor entre la población migrante.

¿Qué dijo Marco Rubio?

A través de su red social X, Rubio afirmó que Estados Unidos no recibirá a los extranjeros que celebran la muerte de sus conciudadanos, por lo que se están revocando las visas.

Además, aclaró que quien celebre el asesinato de una figura pública debe prepararse para ser deportado.

America will not host foreigners who celebrate the death of our fellow citizens.



Visa revocations are under way. If you are here on a visa and cheering on the public assassination of a political figure, prepare to be deported. You are not welcome in this country. pic.twitter.com/dQys2OAeK7 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 16, 2025

Las palabras del alto funcionario se pronuncian luego de que varias personas fueron encontradas celebrando la muerte del líder activista Charlie Kirk, asesinato que ha conmocionado al pueblo americano.

Dentro del actual panorama, las revocaciones de visas están a la orden del día, para quienes han celebrado la muerte de Kirk, al ser considerados que “no son bienvenidos en el país”, tal y como lo afirmó Marco Rubio.

Al igual que Rubio, el vicepresidente JD Vance manifestó en el pódcast de Kirk, el pasado lunes, que las personas deberían denunciar a sus empleadores, sobre las personas que sean vistas celebrando la muerte de Kirk.

Por su parte, los activistas de derecha también han tomado medidas frente a quienes parecen celebrar su muerte en internet, realizando listas, e identificando personas que hayan hecho parte de estos hechos.

Polémica ante las palabras de Rubio

La decisión ha tomado por sorpresa a más de uno, ya que se ha entendido, en algunos sectores, como un ataque a quienes manifiestan discursos políticos diferentes a los del Gobierno actual.

La administración Trump ya había implementado acciones para frenar las expresiones de inconformidad política.

A principios del año, se revocaron las visas de miles de estudiantes vinculados a protestas propalestinas en varios campus universitarios.

Recientemente, en el mes de agosto, el Gobierno dijo que consideraría como antiamericanas ciertas opiniones expresadas a través de las redes sociales, cuando se trate de evaluar las solicitudes de los inmigrantes.