Cambios importantes en las tarifas de las visas estadounidenses desde septiembre: guía para solicitantes

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CPB, anunció que a partir del 30 de septiembre de 2025 aumentarán varias de las tarifas que cobra por servicios relacionados con viajes y entradas al país.

¿En qué consisten las nuevas tarifas y a quienes afecta?

La medida, publicada en el Registro Federal el 28 de agosto, impactará a millones de viajeros internacionales, transportistas y empresas que dependen de los trámites fronterizos en sus operaciones.

Los cambios implementan los montos de tarifas establecidos por el Congreso, como parte de la One Big Beautiful Bill Act, propuesta por el presidente Trump.

Entre los cambios que se llevarán a cabo, se pueden enumerar los siguientes:

El Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), el cual es utilizado por los viajeros de los países que pertenecen al Programa de Exención de Visa, VWP, subirá su tarifa mínima de 21 dólares a 40 dólares. Esta tarifa se comenzará a cobrar a partir del 30 de septiembre.

Quienes hagan esta solicitud antes de la fecha en mención, podrán seguir pagando la tarifa actual vigente.

A través de este programa, los ciudadanos de los 42 países que pertenecen a él pueden tener la posibilidad de ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días, por turismo o por negocio, sin necesidad de obtener la visa tradicional.

El CPB, anunció que a partir del 30 de septiembre de 2025 aumentará varias de las tarifas que cobra por servicios relacionados con viajes y entradas al país. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A partir del 2 de septiembre, el Departamento de Estado limitará las categorías de los solicitantes elegibles para exención de entrevista para obtener la visa de no inmigrante.

De acuerdo a la nueva normatividad, la mayoría de los solicitantes, incluidos los menores de 14 años y los mayores de 79, deberán asistir a una entrevista personal ante un funcionario consular.

Se aplican exenciones a ciertas categorías, incluidas las visas diplomáticas y oficiales (clasificaciones A, G y OTAN), así como a los solicitantes que renueven una visa B-1, B-2 o B-1/B-2 con validez completa o una Tarjeta de Cruce Fronterizo dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento, siempre que se cumplan ciertas condiciones específicas y de acuerdo al criterio de los funcionarios consulares.

Otra modificación está relacionada con el costo de los formularios I-94, el cual es necesario para poder ingresar al país por vía terrestre. Este aumentará de 6 dólares a 30 dólares, debido a la adición de la tarifa legal del formulario HR-1.

Los formularios I-94 aéreos y marítimos no tendrán que pagar esta tarifa, mientras que el sistema EVUS, utilizado por ciudadanos chinos con visas B de 10 años, ahora cobrará 30 dólares por la inscripción.