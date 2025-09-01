Sistema de pago más rápido en USCIS facilitará solicitudes de visas, green cards y ciudadanía

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) está facilitando los pagos a quienes necesiten hacer solicitudes, por lo que han autorizado hacer retiros directos de una cuenta bancaria en Esta dos Unidos, por medio de pagos electrónicos.

¿Por qué se cambia a pagos con métodos electrónicos?

Este cambio significa que las personas necesitarán acceder a una cuenta bancaria estadounidense o a una tarjeta de crédito para pagar las tarifas establecidas, de acuerdo al trámite que solicite.

Este sistema utiliza el formulario G-1650, Autorización para transacciones ACH, el cual debe enviarse junto con la solicitud, petición o requerimiento correspondiente.

Para USCIS, esta opción tiene como objetivo acelerar el procesamiento, reducir los costos administrativos y disminuir los riesgos relacionados con pagos perdidos o fraudulentos.

Además, la entidad anunció que hasta el próximo 28 de octubre se seguirán aceptando cheque y giros postales, pero después de esta fecha, la entidad solo recibirá pagos mediante débito ACH, con el formulario G-1650, o mediante tarjeta, con el formulario G-1450, de acuerdo a lo que se explica en el comunicado oficial.

Al anunciar el cambio, el portavoz del USCIS, Matthew J. Tragesser, dijo en un comunicado que la agencia tenía la responsabilidad de operar “de la manera más eficiente y segura posible”.

Por otra parte, la agencia advirtió que es necesario que los solicitantes se aseguren de tener fondos suficientes en sus cuentas en el momento de hacer sus pagos, pues si se rechazan las transacciones, las solicitudes también serán denegadas.

Sin lugar a dudas, este nuevo sistema de pago afectará a un amplio abanico de trámites, como la solicitud de la Green Card, ciudadanías y permisos de trabajo.

El pago electrónico que permite a los solicitantes autorizar retiros directos de una cuenta bancaria a la agencia USCIS | Foto: Getty Images

¿Qué dicen los abogados de inmigración?

Aunque es una manera de modernizarse y de agilizar los pagos, para algunos implica proporcionar a USCIS información financiera y personal de carácter confidencial.

Ryan Wilck, socio de Reddy & Neumann, escribió en LinkedIn: “Si bien a primera vista parece una medida del USCIS para modernizarse a las prácticas actuales de comercio electrónico, es probable que sea una herramienta más que el USCIS utilizará para denegar o rechazar casos(...)”.

Con esta actualización, USCIS busca modernizar el proceso de pago y ofrecer a los solicitantes una opción más segura y confiable para cumplir con sus obligaciones.

La presentación correcta del formulario G-1650 es esencial para evitar retrasos en la tramitación de visas, residencias o ciudadanía. De igual forma, la recomendación es verificar cuidadosamente los datos bancarios antes de enviar el formulario.