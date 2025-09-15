Suscribirse

Funeral de Charlie Kirk pone bajo máxima tensión a EE. UU. : “Va a llevar al Servicio Secreto al límite”

Tras el asesinato al activista de ultraderecha, varios políticos y figuras del gobierno han denunciado una escalada de la violencia en el país.

Redacción Mundo
16 de septiembre de 2025, 2:11 a. m.
Un adiós histórico: todo sobre el emotivo memorial de Charlie Kirk en Arizona
El funeral de Charlie Kirk será el domingo 21 de septiembre. | Foto: Composición Semana/ Fotos AP

El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo el funeral del activista político Charlie Kirk en el estado de Arizona, en Estados Unidos. A este asistirá el presidente Donald Trump junto con altos funcionarios del gobierno y del Partido Republicano.

El servicio conmemorativo tendrá lugar en el Estadio State Farm, a las afueras de la ciudad de Phoenix. A este se espera que acuda una dura presencia de las fuerzas del orden, pues supone una prueba para el Servicio Secreto de Estados Unidos, que enfrenta una presión desde el asesinato del líder político.

Contexto: Tyler Robinson confesó en redes sociales haber asesinado a Charlie Kirk. “Fui yo”

Kirk recibió un disparo en el cuello cuando se encontraba en un debate en la Universidad del Valle de Utah, el pasado 10 de septiembre. Era una importante figura de la derecha, ya que se dedicaba a abrir debates, muchas veces polémicos, con los jóvenes del país, con quienes hablaba sobre economía, inmigración y política, defendiendo ideales ultraconservadores.

Trump lamenta la muerte de Charlie Kirk
Trump consideraba como un aliado y amigo cercano a Charlie Kirk. | Foto: AFP

Hasta el momento no se ha determinado si el funeral será declarado como un evento nacional especial de seguridad, lo que brindaría la posibilidad de que haya más recursos del gobierno federal y de las autoridades, tanto estatales como locales, para garantizar la seguridad de los asistentes.

Contexto: FBI revela perturbadora nota y evidencia forense sobre asesinato de Charlie Kirk: esto escribió el sospechoso del caso

“El Servicio Secreto se une a la nación para ofrecer nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Kirk”, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un comunicado, de acuerdo con un reportaje del medio CNN.

“Se está llevando a cabo una planificación conjunta de seguridad para el homenaje y el funeral de Charlie Kirk, y se proporcionará la información pertinente sobre seguridad pública a medida que el proceso avance en los próximos días”, agrega el documento.

WASHINGTON, DC - MAY 28: Turning Point USA co-founder Charlie Kirk stands in the back of the room as U.S. President Donald Trump speaks during a swearing in ceremony for interim U.S. Attorney for Washington, D.C. Jeanine Pirro in the Oval Office of the White House on May 28, 2025 in Washington, DC. Trump has announced Pirro, a former Fox News personality, judge, prosecutor, and politician, after losing support in the Senate for his first choice, Ed Martin, over his views on the January 6, 2021 attack on the U.S. Capitol. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
Charlie Kirk falleció a sus 31 años. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la información oficial del funeral —compartida por la empresa de Kirk: Turning Open USA—, las personas que quieran asistir deben llenar un formulario en el que proporcionen sus nombres, correo electrónico, número celular y el código postal.

El Estadio State Farm tiene capacidad de hasta 63.000 personas.

Contexto: Destapan detalle clave sobre Tyler Robinson, asesino de Charlie Kirk: mantenía “relación romántica” con mujer trans

“Este lugar podría ser visto como un objetivo atractivo para un actor hostil debido a su visibilidad”, aseguró Jonathan Wackrow, quien es exagente del Servicio Secreto, consultado por CNN.

“La posibilidad de que se vea afectado por diversas amenazas, o incluso la amenaza de una amenaza, es algo en lo que las fuerzas del orden deben centrarse e implementar los protocolos de mitigación de inmediato”, complementó.

NEW YORK, NY, UNITED STATES - 2019/03/31: Charlie Kirk, founder of Turning Point USA, at the National Council of Young Israel Gala in New York City. (Photo by Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Kirk abría debates de ultraderecha con los jóvenes de EE. UU. | Foto: LightRocket via Getty Images

Por lo que para ese domingo se requiere especial esfuerzo para mitigar la posibilidad de incidentes dentro y fuera de las instalaciones. Se espera un despliegue de francotiradores y protecciones a altas figuras como al secretario de Estado, Marco Rubio, quien también podría ir.

“Hay muchas señales de alerta en este momento para quienes, ya sean miembros del Congreso, funcionarios elegidos a nivel federal, estatal o local, o, como Charlie Kirk, una figura política influyente clave, estén promoviendo sus propias ideas políticas”, amplió Wackrow en sus declaraciones.

“Esto va a llevar al Servicio Secreto al límite”, declaró Wackrow. “Todos deben poner manos a la obra, pero hay múltiples frentes”.

