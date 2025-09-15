El domingo 21 de septiembre se llevará a cabo el funeral del activista político Charlie Kirk en el estado de Arizona, en Estados Unidos. A este asistirá el presidente Donald Trump junto con altos funcionarios del gobierno y del Partido Republicano.

El servicio conmemorativo tendrá lugar en el Estadio State Farm, a las afueras de la ciudad de Phoenix. A este se espera que acuda una dura presencia de las fuerzas del orden, pues supone una prueba para el Servicio Secreto de Estados Unidos, que enfrenta una presión desde el asesinato del líder político.

Kirk recibió un disparo en el cuello cuando se encontraba en un debate en la Universidad del Valle de Utah, el pasado 10 de septiembre. Era una importante figura de la derecha, ya que se dedicaba a abrir debates, muchas veces polémicos, con los jóvenes del país, con quienes hablaba sobre economía, inmigración y política, defendiendo ideales ultraconservadores.

Trump consideraba como un aliado y amigo cercano a Charlie Kirk. | Foto: AFP

Hasta el momento no se ha determinado si el funeral será declarado como un evento nacional especial de seguridad, lo que brindaría la posibilidad de que haya más recursos del gobierno federal y de las autoridades, tanto estatales como locales, para garantizar la seguridad de los asistentes.

“El Servicio Secreto se une a la nación para ofrecer nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Kirk”, dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un comunicado, de acuerdo con un reportaje del medio CNN.

“Se está llevando a cabo una planificación conjunta de seguridad para el homenaje y el funeral de Charlie Kirk, y se proporcionará la información pertinente sobre seguridad pública a medida que el proceso avance en los próximos días”, agrega el documento.

Charlie Kirk falleció a sus 31 años. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la información oficial del funeral —compartida por la empresa de Kirk: Turning Open USA—, las personas que quieran asistir deben llenar un formulario en el que proporcionen sus nombres, correo electrónico, número celular y el código postal.

El Estadio State Farm tiene capacidad de hasta 63.000 personas.

“Este lugar podría ser visto como un objetivo atractivo para un actor hostil debido a su visibilidad”, aseguró Jonathan Wackrow, quien es exagente del Servicio Secreto, consultado por CNN.

“La posibilidad de que se vea afectado por diversas amenazas, o incluso la amenaza de una amenaza, es algo en lo que las fuerzas del orden deben centrarse e implementar los protocolos de mitigación de inmediato”, complementó.

Kirk abría debates de ultraderecha con los jóvenes de EE. UU. | Foto: LightRocket via Getty Images

Por lo que para ese domingo se requiere especial esfuerzo para mitigar la posibilidad de incidentes dentro y fuera de las instalaciones. Se espera un despliegue de francotiradores y protecciones a altas figuras como al secretario de Estado, Marco Rubio, quien también podría ir.

“Hay muchas señales de alerta en este momento para quienes, ya sean miembros del Congreso, funcionarios elegidos a nivel federal, estatal o local, o, como Charlie Kirk, una figura política influyente clave, estén promoviendo sus propias ideas políticas”, amplió Wackrow en sus declaraciones.