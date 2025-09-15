FBI revela perturbadora nota y evidencia forense sobre asesinato de Charlie Kirk: esto escribió el sospechoso del caso

El director del FBI, Kash Patel, aseguró en entrevista con Fox News, en Estados Unidos, que las autoridades hallaron ADN del sospechoso de asesinato de Charlie Kirk, la semana pasada. Además, encontraron una perturbadora nota en la escena del crimen.

El pasado miércoles, 10 de septiembre, el activista de derecha Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello cuando estaba en un debate universitario en Utah. Tras la tragedia, los agentes del país detuvieron a Tyler Robinson, de 22 años, en relación con el crimen. Hasta el momento, sigue bajo custodia.

Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

“Creemos que la nota escrita sí existe, y tenemos pruebas que demuestran lo que contenía. El sospechoso escribió una nota que básicamente decía: ‘Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar’“, respondió Patel sobre los rumores de que el presunto asesino escribió una carta.

“Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, dijo.

“Hemos encontrado pruebas forenses de la nota y hemos confirmado su contenido gracias a nuestra postura agresiva en las entrevistas del FBI“, detalló el director de la entidad, luego de explicar que las pruebas de la existencia de aquella carta estaban en la casa de Robinson, pero que fueron destruidas.

El activista recibió un disparo fulminante en el cuello. Las cámaras de seguridad capturaron al sospechoso. | Foto: Getty Images - FBI

Sin embargo, Patel aseguró en su entrevista que el FBI encontró una toalla envuelta al rifle que, se cree, fue usado para asesinar a Kirk, y en ella el ADN coincide con el de Robinson. Además, analizaron un destornillador, que estaba en el techo de la Universidad del Valle de Utah —donde ocurrió el tiroteo— y que ha sido “procesado positivamente para el sospechoso bajo custodia”.

“El rifle en sí está siendo procesado actualmente en los laboratorios federales de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) en Maryland”, agregó el director del FBI.

Robinson fue arrestado el pasado viernes.

Charlie Kirk, falleció a sus 31 años. | Foto: LightRocket via Getty Images

Este lunes, 15 de septiembre, el codirector adjunto del FBI, Dan Bongino, aseguró en una entrevista también con Fox News que el presunto tirador había mostrado “múltiples señales de advertencia”.

“Creo que sus compañeros de trabajo afirmaron que se distanció cuando surgió el tema de la política y se marchó”, amplió a los periodistas. “Según las declaraciones de familiares, amigos y algunos de los mensajes que tenemos de las huellas digitales que quedaron, claramente tenía cierta obsesión con Charlie Kirk”.