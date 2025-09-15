Tyler Robinson confesó en redes sociales haber asesinado a Charlie Kirk. “Fui yo”

El caso del asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk continúa generando revelaciones. The Washington Post informó este lunes, 15 de septiembre, que Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de disparar fatalmente contra el fundador de Turning Point USA, confesó el crimen a sus amigos a través de un chat en la plataforma Discord, horas antes de que las autoridades anunciaran su detención.

Según el diario, Robinson escribió un mensaje en un grupo conformado por unas 30 personas: “Hola chicos, tengo malas noticias para todos. Ayer estuve en la Universidad de Virginia. Lo siento mucho”.

El mensaje habría sido enviado unas dos horas antes de que el sospechoso fuera arrestado, el jueves por la noche, tras una intensa búsqueda. “Fui yo”, se lee en otro de los mensajes.

De acuerdo con las fuentes citadas por The Washington Post, Robinson utilizaba un grupo privado en Discord donde compartía mensajes con un círculo reducido de conocidos. Allí, además de disculparse, hizo referencia a la presencia de rifles e instrucciones para ocultar el arma utilizada en el ataque.

El activista recibió un disparo fulminante en el cuello | Foto: Getty Images - FBI

Un compañero de cuarto del sospechoso entregó a los investigadores capturas de pantalla de esas conversaciones, que luego fueron incluidas en la declaración jurada del caso. Tras conocerse la información, Discord suspendió la cuenta del acusado.

“Eliminamos la cuenta del sospechoso por infringir nuestra política de comportamiento fuera de la plataforma”, informó la compañía en un comunicado.

Los integrantes del chat reaccionaron con sorpresa y consternación a la noticia del tiroteo. “Le dispararon a Charlie Kirk”, escribió uno de los miembros del grupo. Otro añadió: “Acabo de ver el video, mierda”, en alusión a las imágenes del ataque que circularon en redes sociales antes de que se confirmara la identidad del atacante.

El director del FBI, Kash Patel, aseguró en declaraciones a Fox & Friends que Robinson había manifestado sus intenciones de asesinar a Kirk antes del ataque. Según Patel, el sospechoso envió un mensaje de texto a otra persona anunciando que planeaba matarlo.

Kirk era bastante reconocido en Estados Unidos y tenía miles de seguidores por sus posturas conservadoras. | Foto: Getty Images

Además, los investigadores creen que Robinson escribió una nota física en la que afirmaba tener la “oportunidad de eliminar a Charlie Kirk” y que lo haría. Sin embargo, Patel indicó que ese documento fue destruido. No ofreció más detalles sobre quién recibió el mensaje previo ni si alguien tuvo acceso a la nota antes del crimen.