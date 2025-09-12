Trump confirma que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue arrestado. “Alguien muy cercano a él lo entregó”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista en el programa Fox and Friends este viernes por la mañana que una persona sospechosa del asesinato de Charlie Kirk fue detenida por las autoridades. “Creo que con un alto grado de certeza lo tenemos bajo custodia”, manifestó el mandatario.

El presidente Trump dice que espera que el tirador reciba la pena de muerte. En la entrevista, indicó que contó con la ayuda de un ministro que trabaja con las fuerzas del orden, que conoce a un alguacil estadounidense, y que “ellos se encargaron del asunto”.

FOX NEWS ALERT: @POTUS says authorities have Charlie Kirk’s assassin in custody and that someone close to the suspect helped turn him in. pic.twitter.com/G7wPwc26C9 — FOX & Friends (@foxandfriends) September 12, 2025

Posteriormente, el mandatario dio más detalles de la captura. “Alguien muy cercano a él dijo: ‘Es él’”, dijo el presidente Trump. “Y, básicamente, fue con el padre, quien a su vez fue con un alguacil federal, que es fantástico, y la persona estaba involucrada en las fuerzas del orden, pero era una persona de fe, un ministro. Y lo llevó con un alguacil federal, que es fantástico, y el padre convenció a su hijo de que era el caso”.

Aun así, el presidente Trump dijo que la información que manifestó estaba sujeta a correcciones, ya que se había enterado de la detención del sospechoso del activista político y cercano a su movimiento momentos antes de la entrevista en Fox News. Con respecto a esto, las autoridades todavía no han confirmado que una persona de interés del caso esté detenida.

Hasta el jueves por la noche, el FBI había recibido más de 7.000 pistas relacionadas con el caso del activista conservador estrechamente alineado con el presidente Trump, que fue asesinado el miércoles durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Las autoridades afirmaron que el volumen de pistas superó las relacionadas con el atentado con bombas en la Maratón de Boston de 2013.

El presidente Donald Trump afirmó también que los eventos políticos deben continuar a pesar de las preocupaciones de seguridad tras el atentado. “Hay que seguir adelante”, dijo al ser preguntado sobre la cancelación de manifestaciones públicas tras el asesinato de Charlie Kirk.

Por ahora, se conoce de que funcionarios estatales y federales de Utah planean realizar una conferencia de prensa a las 9 a. m. sobre los últimos detalles de la investigación del tiroteo de Charlie Kirk, en medio de las especulaciones del caso, donde se ha revelado, por ejemplo, supuestas inscripciones políticas en las balas que tenía el sospechoso de haber disparado contra el activista.