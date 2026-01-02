Mundo

Confirman cuál fue la causa de muerte de Camila Mendoza Olmos, la joven hallada sin vida en Estados Unidos

Familiares de la joven reaccionaron con dolor y pidieron privacidad.

Danna Valeria Figueroa Rueda

2 de enero de 2026, 10:20 p. m.
La joven murió en circunstancias impactantes.
La joven murió en circunstancias impactantes. Foto: Redes sociales: True Crime Updates/Montaje:SEMANA

Tras el triste hallazgo del cuerpo de Camila Mendoza Olmos, la joven hispana de 19 años que fue reportada como desaparecida el 24 de diciembre, las autoridades del condado de Bexar confirmaron que la causa de la muerte fue una herida de bala en la cabeza.

El sheriff Javier Salazar informó públicamente que, durante las labores en torno al hallazgo, los investigadores encontraron un arma cerca del cuerpo y que la familia había reportado previamente la ausencia de una pistola.

Salazar añadió que, dentro del análisis del caso, se tuvo en cuenta información aportada por la familia sobre posibles ideas suicidas y estados emocionales complejos en la joven, los cuales no habían sido diagnosticados clínicamente.

Familiares reaccionaron con dolor y pidieron privacidad. En redes, la tía de Camila, Nancy Olmos, publicó un mensaje en el que agradeció el apoyo de la comunidad y pidió respeto por el duelo de la familia: “En nombre de la familia Olmos, queremos dar un humilde y sincero agradecimiento a todos los reporteros, iglesias, amigos, familias y comunidades por su apoyo y sus oraciones. Nuestra amada Camila Mendoza Olmos ahora está con el buen Señor”, dice el mensaje.

La madre también dejó mensajes de despedida en sus cuentas públicas: “En el nombre de la familia Olmos, queremos dar un humilde y sincero agradecimiento a todos los periodistas de noticias, detectives de la policía, FBI, iglesias, amigos, familiares y muchas otras comunidades por su apoyo y oraciones. Nuestra querida Camila Mendoza Olmos ahora está con el buen Señor”, escribió. Las autoridades dijeron que notificaron a los familiares directos tras la identificación formal.

Tras la confirmación del dictamen forense, especialistas en salud mental hicieron un llamado a prestar mayor atención a las señales de crisis emocional en adolescentes y adultos jóvenes.

Los expertos señalaron que la adolescencia y la adultez temprana son etapas de especial vulnerabilidad, en las que factores como la depresión, la ansiedad, el acoso escolar o conflictos familiares pueden generar un sufrimiento emocional intenso que, en muchos casos, no se expresa abiertamente.

De acuerdo con los profesionales, existen indicadores que pueden preceder a una conducta suicida y que no deben ser ignorados por padres, familiares o cuidadores. Entre ellos se encuentran los cambios bruscos en el estado de ánimo o en el comportamiento, el aislamiento social, las alteraciones del sueño —como insomnio o dormir en exceso—, las quejas físicas frecuentes y una caída repentina en el rendimiento académico o laboral.

