Estados Unidos

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

Mendoza, una joven de origen hispano, había sido vista por última vez el pasado 24 de diciembre.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 12:14 p. m.
La búsqueda inició el día de Navidad
La búsqueda inició el día de Navidad Foto: Instagram: @_nancyolmos

Las autoridades del condado de Bexar, en Texas, Estados Unidos, confirmaron en las últimas horas el hallazgo del cuerpo sin vida de Camila Mendoza, la joven de 19 años que se encontraba desaparecida desde el pasado 24 de diciembre.

Desde su desaparición, se habían intensificado las labores de búsqueda que involucraron al FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y a la oficina de Bexar, condado en el que residía Mendoza y su familia.

La madre de la adolescente, Nancy Olmos, agradeció a través de un post en Instagram a los que estuvieron pendientes de la búsqueda de Camila Mendoza Olmos y, con un conmovedor mensaje, anunció que la joven “ahora está con el señor”.

Por medio de una entrevista al medio ABC News, el sheriff Javier Salazar mencionó la reciente ruptura amorosa que sufrió Camila Mendoza, sin embargo, en esta misma intervención aclaró que no se cree que sea esa la razón de la desaparición y aclaró: “Definitivamente, no queremos pasar por alto nada“.

Noticias Estados Unidos

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

Mundo

Las palabras del Papa León XIV sobre el 2025 que sorprendieron a sus fieles en todo el mundo: “Toda nuestra vida es un viaje”

Mundo

Tragedia en Año Nuevo en Suiza: decenas de muertos y heridos por incendio en fiesta de estación de esquí. “Brotaban llamas”

Noticias Estados Unidos

Miami en enero 2026: el refugio perfecto del invierno con playas, festivales y clima ideal

Deportes

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Mundo

Colombia no ha verificado las nacionalidades de los prisioneros liberados por Venezuela

Noticias Estados Unidos

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

Noticias Estados Unidos

EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

Noticias Estados Unidos

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

Noticias Estados Unidos

EE. UU. bombardea tres lanchas en el Caribe antes del Año Nuevo con cinco muertos en nueva ofensiva militar: se revela el video del momento

En la declaración que reportó el hallazgo del cuerpo, el sheriff mencionó que no creen que se trate de un crimen. El cuerpo fue encontrado al lado de un arma de fuego que pertenecía a un familiar de Camila Mendoza.

EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

El policía del condado también aseguró en sus declaraciones que la adolescente tenía “ideas suicidas y tendencias depresivas no diagnosticadas médicamente”.

Según los padres de la joven, era común en ella salir a caminar, tal como lo hizo la última vez que se le vio, el 24 de diciembre a las 7 de la mañana. Su padre le manifestó a CNN: “Pensé que la iba a encontrar como otras veces, caminando, y que volveríamos a casa“.

Fue vista por última vez el 24 de diciembre

La joven fue captada por una cámara de vigilancia del vecindario antes de las 7 de la mañana del 24 de diciembre. Una de las mejores amigas de Camila Mendoza, le dijo a una afiliada de CNN WOAI que habían apreciado a la adolescente perdida abriendo la puerta trasera de su carro, pero no la vieron irse en él.

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

Parece no haberse llevado el vehículo, ni su celular. La oficina del sheriff del condado publicó un video en el que se asegura es la joven de 19 años y una agente retirada del FBI, Jennifer Coffindaffer, lo reposteó en su cuenta de X, destacando: “Ella se fue por su propia voluntad, pero ¿se fue por su propia voluntad?”.

Más de Mundo

Camila Mendoza Olmos

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

.

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

El papa León XIV hizo el llamado en la misa por el Jubileo del mundo penitenciario que se ha celebrado este domingo en la Basílica de San Pedro.

Las palabras del Papa León XIV sobre el 2025 que sorprendieron a sus fieles en todo el mundo: “Toda nuestra vida es un viaje”

.

Tragedia en Año Nuevo en Suiza: decenas de muertos y heridos por incendio en fiesta de estación de esquí. “Brotaban llamas”

La temporada de festivales marca el pulso de Miami en enero: música en vivo, arte y cultura toman las calles bajo un clima ideal de invierno.

Miami en enero 2026: el refugio perfecto del invierno con playas, festivales y clima ideal

Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures during the first half of Game 1 of an NBA basketball second-round playoff series against the Minnesota Timberwolves, Tuesday, May 6, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por disidencias de las FARC en zona rural del Huila.

Colombia no ha verificado las nacionalidades de los prisioneros liberados por Venezuela

Trump pierde

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

A través de un sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, la entidad identifica deterioros financieros antes de que estallen e introduce una lógica predictiva.

EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

Aeropuerto USA

Nuevo virus en Estados Unidos: alertan a los aeropuertos del país para reportar los contagiados; estos son los síntomas

Noticias Destacadas