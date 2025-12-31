EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

Estados Unidos ha dirigido una investigación por años que tiene como centro a la organización sin fines de lucro Feeding Our Future. Recientemente, el Gobierno condenó a 57 personas acusadas de fraude en el estado de Minnesota.

De acuerdo con la Fiscalía General estadounidense, este grupo robó millones de dólares de los contribuyentes, especialmente durante la pandemia de Covid-19, cuando la organización se aprovechó de los fondos federales que estaba destinado para alimentar a los niños de escasos recursos.

La Casa Blanca publicó la información. Foto: Getty Images via AFP

“La administración del presidente Trump está desmantelando las redes de fraude somalíes con sede en Minnesota que saquearon cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses”, informó la Casa Blanca en una publicación de X este miércoles, 31 de diciembre.

Así operaba la red que tramitaba cédulas a delincuentes dominicanos y venezolanos para burlar a las autoridades migratorias en EE. UU. y Europa

“Los contribuyentes estadounidenses merecen total transparencia. Los procesos judiciales continuarán”, agregó, junto con una imagen de un comunicado más detallado sobre la operación contra el caso de fraude.

“Hasta la fecha, el Departamento de Justicia (DOJ) ha imputado a un total de 98 acusados en varios programas de casos de fraude a Medicaid y relacionados”, se lee en el informe que compartió presidencia.

President Trump’s administration is dismantling the Minnesota-based Somali fraud networks that looted hundreds of millions of dollars from American taxpayers.



American taxpayers deserve complete transparency. The prosecutions will continue. pic.twitter.com/p67lgbtsRx — The White House (@WhiteHouse) December 31, 2025

“El Departamento de Seguridad Nacional está sobre el terreno, yendo puerta por puerta, llevando a cabo investigaciones penales a gran escala y de Seguridad Nacional”, se detalla.

EE. UU. cancela la reunificación familiar para residentes temporales de estos siete países latinoamericanos: ¿está Colombia?

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) comenzó a exigir una justificación, recibo o prueba fotográfica para todos los pagos relacionados con el cuidado infantil a nivel nacional, y exigió a Minnesota realizar una auditoría completa de los centros de cuidado infantil”, asegura la Casa Blanca.

“El HHS congeló 185 millones de dólares en fondos destinados a Minnesota”, concluye.

Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Foto: Getty Images

En medio de la investigación, un fiscal federal amplió que, de los 18.000 millones de dólares que reciben programas en Minnesota, más de la mitad fueron saqueados.

El pasado lunes, 29 de diciembre, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en sus redes sociales un video que da cuenta de agentes de su departamento entrando a un establecimiento no identificado, donde se interrogó al administrador.

Según la publicación de la alta funcionaria, se están llevando a cabo investigaciones en relación con el fraude en guarderías y otros casos.

“El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se utiliza el dinero de sus contribuyentes y ARRESTOS cuando se descubren abusos”, complementó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en sus redes sociales.