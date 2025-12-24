Estados Unidos

Salen a la luz nuevos detalles de la brutal muerte de famosa pareja de Hollywood: habría sido asesinada por su hijo

El director de cine y su esposa fueron encontrados apuñalados en su casa, horas después, uno de sus hijos fue arrestado.

Redacción Mundo
25 de diciembre de 2025, 2:16 a. m.
Rob Reiner y su esposa Michelle habrían sido asesinados en su casa de Los Ángeles.
Rob Reiner y su esposa Michelle habrían sido asesinados en su casa de Los Ángeles. Foto: GETTY

El reconocido director de cine de Hollywood, Rob Reiner, y su esposa Michelle fueron brutalmente asesinados en su residencia de Estados Unidos “con un cuchillo”, de acuerdo con los informes de la policía.

La famosa pareja fue encontrada por una de sus hijas en su casa ubicada en Los Ángeles, el 14 de diciembre de este año. Los reportes iniciales indicaron que estos habían muerto a causa de múltiples apuñalamientos.

Hijo de Rob Reiner fue arrestado luego de que el director y su esposa fueran hallados sin vida

Según los certificados de defunción que obtuvo la prensa estadounidense, la pareja de Hollywood falleció minutos después del ataque. La muerte del director de cine se registró a las 3:45 de la tarde de aquel día, mientras que su esposa murió un minuto después.

Se revelan nuevo detalles sobre el brutal asesinato de Rob y Michele Reiner, esto pasó con sus cuerpos
Se revelan nuevo detalles sobre el brutal asesinato de Rob y Michele Reiner. Foto: Instagram @michelereiner

Luego del hallazgo, las autoridades señalaron al hijo de los Reiner, Nick, como el principal sospechoso de lo ocurrido, pues este vivía con ellos en la gran residencia. Actualmente, está siendo acusado del asesinato de sus padres y podría enfrentar la pena de muerte en caso de ser culpable.

Hijo del cineasta Rob Reiner comparece por primera vez en la corte por parricidio y se revelan más pruebas del caso

Un reportaje de The New York Times detalló que un masajista, quien tenía una cita programa con la pareja ese día, llegó a la casa, pero nadie le abrió la puerta, por lo que llamó a Romy Reiner, la hija de las víctimas, que al parecer vive en la zona.

Al llegar a la casa de sus padres, se topó con la terrible escena.

x
Nick Reiner es el sospechoso. Foto: FilmMagic

Los detalles recopilados por Daily Mail indican que los Reiner tenían cortadas en sus cuellos. Según aquel reporte, pudieron haber estado dormidos cuando fueron atacados.

La policía, al conocer que Nick vivía en la casa, inició con su búsqueda. Este se registró en un motel en Santa Mónica. Más tarde ese día, alrededor de las 9 de la noche, este fue arrestado por la policía, a unos 22 kilómetros del lugar de los hechos.

Las autoridades también hallaron un video de una cámara de seguridad de una gasolinera, donde se ve a Nick actuando nervioso unos minutos después de que sus padres murieran.

Rob Reiner y Nick Reiner
Rob Reiner y Nick Reiner. Foto: FilmMagic

Testigos y amigos de la familia indicaron que un día antes del asesinato, los Reiner habían tenido una discusión con su hijo en medio de una celebración navideña, el 13 de diciembre.

The Sun US recopiló testimonios de fuentes cercanas que aseguraron haberse sorprendido con la noticia de la muerte. Sin embargo, “una vez que escucharon que Nick estaba implicado, nadie se sorprendió”.

El abogado de Nick, Alan Jackson, sentenció que es demasiado pronto para declarar la culpabilidad —en la primera audiencia, llevada a cabo el 17 de este mes—, y dijo que el caso involucra “cuestiones complejas y graves”.

