Hijo de Rob Reiner fue arrestado luego de que el director y su esposa fueran hallados sin vida

El hijo de 32 años del ícono de Hollywood Rob Reiner fue arrestado bajo sospecha de asesinato y permanecía detenido sin derecho a fianza, por la muerte a puñaladas de sus padres en su vivienda de Los Ángeles, informaron las autoridades.

El caso será entregado a los fiscales, mientras evalúan la presentación de cargos formales contra Nick Reiner, quien fue detenido horas después de que Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueran hallados muertos. La policía no ha dado a conocer un posible móvil de los asesinatos.

El joven fue arrestado por la muerte de sus padres. Foto: FilmMagic

Rob y Nick Reiner habían explorado su difícil relación y las luchas de Nick Reiner con las drogas en la película semiautobiográfica de 2016 Being Charlie. Nick Reiner ha hablado públicamente sobre sus problemas de adicción, pues a los 18 años, entraba y salía de centros de rehabilitación, con periodos de indigencia y recaídas entre uno y otro.

Los cuerpos fueron descubiertos el domingo por la tarde en la vivienda ubicada en el exclusivo vecindario de Brentwood, y los investigadores creen que murieron apuñalados, dijo a The Associated Press un funcionario de las fuerzas del orden. El funcionario, informado sobre la investigación, no pudo discutir públicamente los detalles y habló con AP bajo condición de anonimato.

Los homicidios son poco frecuentes en el vecindario de Brentwood. La escena está a aproximadamente una milla de la vivienda donde la esposa de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, y su amigo Ron Goldman fueron asesinados en 1994.

Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluyó algunas de las películas más memorables de las décadas de 1980 y 1990, como This Is Spinal Tap, A Few Good Men, When Harry Met Sally y The Princess Bride.

Su papel como Michael Meathead en la serie clásica de la televisión de los años setenta All in the Family, creada por Norman Lear, donde actuó como contraparte liberal del Archie Bunker de Carroll O’Connor, lo catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy.

Rob Reiner Foto: Getty Images for Tribeca Film Fe

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las muertes como una pérdida devastadora para la ciudad.

“Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses, y mejoró la vida de innumerables personas a través de su trabajo creativo y su defensa de la justicia social y económica”, dijo Bass en un comunicado.

Agregó: “Actor, director, productor y guionista aclamado, además de activista político comprometido, siempre puso sus talentos al servicio de los demás”.

*Con información de AP.