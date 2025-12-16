Revelan detalles escalofriantes del asesinato del director Rob Reiner y su esposa: el lugar estaba “cubierto de sangre”

Rob Reiner, autor de la exitosa comedia romántica Cuando Harry conoció a Sally y de La princesa prometida, fue encontrado muerto a los 78 años, el domingo, junto a su esposa, la fotógrafa Michele Singer, de 68, en su casa de Brentwood, un barrio de lujo de Los Ángeles.

“Se ha determinado que el matrimonio Reiner fue víctima de homicidio”, informó la policía de la metrópoli de California, en la costa oeste de Estados Unidos. La investigación apunta a que el autor de las muertes es Nick Reiner, añadió.

Una hija de la pareja encontró el domingo por la tarde los dos cuerpos apuñalados.

El director Rob Reiner y su hijo Nick Reiner asisten a AOL Build Presents: 'Being Charlie'. | Foto: Getty Images

Según informó el martes la cadena NBC News, con base en dos fuentes cercanas al caso, Nick asistió el sábado a una fiesta en la que se comportó de una manera que avergonzó e incomodó a sus padres y al resto de invitados.

“Los padres de Reiner estaban consternados y avergonzados por el comportamiento de su hijo y preocupados por su salud”, informó otro testigo, citado por NBC News.

“Nick se comportaba de forma extraña. No dejaba de preguntarle a la gente si eran famosos”, contó una fuente a People sobre el incidente.

De acuerdo con el Daily Mail, los padres de Nick habrían manifestado a sus amigos que se sentían preocupados por el deterioro mental de su hijo.

La habitación fue encontrada “cubierta de sangre”

Nick Reiner, supuestamente, habría huido al hotel The Pierside Santa Monica después de haber matado a sus padres, de acuerdo con fuentes de TMZ.

El hijo del director habría llegado al rededor de las 4:00 a. m y personal del hotel describió que se encontraba “desorientado” cuando se registró, aunque no mostró señales visibles de haber pasado por una pelea violenta.

Personal de limpieza de la habitación afirmó que se encontraron con una escena espantosa después de que el sospechoso se fue temprano el domingo.

Aseguraron que la ducha estaba llena de sangre, al igual que había manchas de sangre en la cama y las ventanas estaban cubiertas con sabanas.

Prisión preventiva

Nick Reiner fue arrestado el 14 de diciembre. | Foto: La División de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles

Nick, quien es conocido por haber tenido antecedentes problemáticos con las drogas, enfrenta cargos federales por asesinato y está detenido sin derecho a fianza.

La familia estuvo lidiando con la creciente enfermedad mental y los problemas de drogas de Nick durante meses en ese momento, y le dijeron a sus amigos: “Lo hemos intentado todo”, según TMZ.