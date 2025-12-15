Suscribirse

Estados Unidos

Revelan fotos del arresto de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras ser señalado como sospechoso de asesinato

El hombre, de 32 años, es señalado del homicidio de sus padres, en un hecho que han conmocionado a Hollywood y al mundo.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
16 de diciembre de 2025, 3:14 a. m.
Rob Reiner y Nick Reiner
Rob Reiner y Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres. | Foto: FilmMagic

El domingo 14 de diciembre se reportó la muerte del director de cine de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. Horas más tarde, en un giro inesperado, el hijo de la pareja, Nick, fue arrestado por las autoridades de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato de la famosa pareja.

El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, detalló que los oficiales respondieron a una llamada de emergencia cerca de las 3:40 p. m. del domingo por lo que los detectives de la División de Robo y Homicidio de élite “trabajaron toda la noche” sobre el caso, y pusieron bajo custodia a Nick Reiner.

x
NEW YORK, NY - MAY 04: Nick Reiner attends AOL Build Speaker Series at AOL Studios In New York on May 4, 2016 in New York City. (Photo by Laura Cavanaugh/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

“Nuestros corazones están con la familia y los amigos de los Reiner”, dijo el jefe de la policía en una conferencia ante los periodistas este lunes, 15 de diciembre. Y se refirió a los hechos como “un incidente trágico”.

Contexto: Tiroteo en una Universidad de Estados Unidos dejó 2 personas muertas y 9 heridas. Autoridades capturaron sospechoso

La División de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles compartió nuevas fotos del arresto del hombre de 32 años.

x
Nick Reiner fue arrestado el 14 de diciembre. | Foto: La División de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles

Nick había luchado contra la adicción desde hace años, y actualmente vivía en la casa de huéspedes en la gran propiedad de sus padres, según los detalles de un conocido de la familia en declaraciones recopiladas por la prensa estadounidense.

Contexto: Houston expone su realidad armada: nace SAFEWatch, el primer mapa público de heridas por bala en EE. UU.

En varias entrevistas, Nick había contado sobre sus entradas y salidas de rehabilitación y también detalles sobre su falta de vivienda cuando era adolescente. Sus padres, también en apariciones públicas, demostraban su intranquilidad sobre el futuro del ahora sospechoso de homicidio.

x
El sospechoso está bajo custodia y sin derecho a salida bajo fianza. | Foto: La División de Pandillas y Narcóticos del Departamento de Policía de Los Ángeles

En el 2025, Nick habría dejado las drogas y estaba trabajando con su padre, Rob, en la película “Being Charlie”, que se basaba en su relación interpersonal y reflejaba los conflictos entre padre e hijo. Según ellos, en algunas entrevistas, dirigir y coescribir el filme los ayudó a superar muchos traumas.

Años después, en el 2018, Nick apareció en un pódcast donde contó que vivía en la casa de huéspedes de sus papás y que en algún momento pasó varios días sin dormir, totalmente drogado.

“Creo que era cocaína y algo más, y estuve despierto durante días”, dijo en el pódcast Dopey. “Empecé a golpear algunas cosas en mi casa de huéspedes. Empecé con la televisión. Todo en la casa de huéspedes quedó destrozado”.

El director Rob Reiner (der.) y su esposa Michele
El director Rob Reiner (der.) y su esposa Michele | Foto: FilmMagic

Según el relato del amigo, la madre del sospechoso estaba especialmente preocupada en las últimas semanas por la salud mental de Nick. Otros amigos de la famosa pareja, en condición de anonimato, ampliaron que la hija de los Reiner fue la que encontró la terrible escena.

La policía aseguró que la casa no tenía señales de allanamiento y los cuerpos de las víctimas tenían lesiones compatibles como apuñalamiento, de acuerdo con lo relatado a Los Angeles Times. Además, especificaron que Nick no estaba en la vivienda cuando la policía acudió al lugar.

Más tarde fue arrestado en un lugar que no se ha revelado y fue puesto bajo custodia cerca de las 9:15 p. m. del domingo. La policía indicó que está privado de su libertad en la cárcel del condado de Los Ángeles sin derecho a una fianza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan fotos del arresto de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras ser señalado como sospechoso de asesinato

2. Hinchas del Deportes Tolima hacen emocionante banderazo antes de la final con Junior: videos sacuden las redes

3. Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

4. Inteligencia Artificial presagia quién ganará la Copa BetPlay: revela sorpresa en el Medellín vs. Nacional

5. Sofía Vergara confirma su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAsesinato

Noticias Destacadas

Rob Reiner y Nick Reiner

Revelan fotos del arresto de Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner, tras ser señalado como sospechoso de asesinato

Redacción Mundo
Pantallazo pistolero de Universidad Brown

Revelan las primeras imágenes del presunto responsable que atacó a estudiantes en la Universidad de Brown, en Estados Unidos

Redacción Semana
x

Platos tradicionales que no pueden faltar en las mesas de Estados Unidos durante las cenas de Navidad y Año Nuevo

Redacción Mundo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.