La Policía arresta al hijo de Rob Reiner y lo acusa de apuñalar al famoso director y a su esposa, en su casa de Los Ángeles

Nick Reiner fue acusado de apuñalar fatalmente al famoso director y a su esposa Michele, en su casa de Los Ángeles.

Redacción Mundo
15 de diciembre de 2025, 4:20 p. m.
El director Rob Reiner y su hijo Nick Reiner asisten a AOL Build Presents: "Being Charlie"
El director Rob Reiner y su hijo Nick Reiner asisten a AOL Build Presents: "Being Charlie" | Foto: Getty Images

Nick Reiner, el hijo del cineasta de Hollywood Rob Reiner, fue detenido este lunes, 15 de diciembre, según informaron medios estadounidenses, después de que el famoso realizador y su esposa fueran hallados muertos en su casa de Los Ángeles.

Las cadenas CBS y ABC informaron del arresto, y el diario Los Angeles Times publicó que había ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de asesinato, de acuerdo con registros penitenciarios.

Nick Reiner, de 32 años, quien pasó años entrando y saliendo de rehabilitación por adicción a las drogas, está detenido bajo fianza de 4 millones de dólares, según confirmó Page Six.

Rob Reiner y Nick Reiner
Rob Reiner y Nick Reiner | Foto: FilmMagic

La hija de la pareja, Romy, encontró a Rob Reiner, de 78 años, y a Michele Reiner, de 68, con la garganta cortada alrededor de las 3:30 p. m. del domingo y le dijo a la policía que creía que un miembro de la familia “debería ser sospechoso”, según informó TMZ. 

Nick Reiner habló anteriormente sobre su batalla contra la adicción y sus episodios de falta de vivienda.

Contexto: Legendario director de cine y su esposa fueron encontrados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles; su hijo es considerado como sospechoso

“Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas”,  declaró Nick a la revista People  en una entrevista de 2016.

El director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, han aparecido muertos este domingo, 14 de diciembre, en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos, un suceso que la Policía está investigando como un aparente homicidio.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, dijo un portavoz de la familia en un comunicado recogido por la cadena de televisión estadounidense CNN.

El director Rob Reiner (der.) y su esposa Michele
El director Rob Reiner (der.) y su esposa Michele | Foto: FilmMagic

Al frente de la investigación se encuentra la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de la ciudad californiana, quien aseguró previamente que iban a “tratar de hablar con todos los familiares para llegar a los hechos de esta investigación”, dijo en rueda de prensa el subjefe del cuerpo policial, Alan Hamilton.

El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de “Algunos hombres buenos” y ha dirigido películas tan conocidas como “Cuando Harry conoció a Sally” o “La princesa prometida”.

Finalmente, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que las muertes del director Rob Reiner y su esposa, investigadas por la policía como “aparente homicidio”, fueron resultado de la “furibunda obsesión” del célebre cineasta en su contra.

Las autoridades continúan investigando el hecho que consterno a la comunidad.
Las autoridades continúan investigando el hecho que consterno a la comunidad. | Foto: AFP

Los Reiner murieron “supuestamente a causa de la ira que (el cineasta) provocaba en los demás debido a su grave, persistente e incurable afección mental” anti-trump, afirmó el mandatario en su plataforma Truth Social.

Los Ángeles

