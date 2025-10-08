Tyrese Gibson, estrella de Rápidos y Furiosos, es arrestado en EE. UU. por un insólito crimen: esto se sabe

El reconocido actor de Hollywood, Tyrese Gibson, fue arrestado por los oficiales de Estados Unidos el pasado 3 de octubre por cargos de maltrato animal.

El artista, famoso por su papel en las películas Rápidos y Furioso, ha estado en el foco de la polémica luego de que sus cuatro perros, de raza mástil tibetano, estuvieran involucrados en un ataque que acabó con la vida de la mascota de su vecino, lo que desencadenó en demandas contra el actor.

Los registros del arresto de Gibson, de 46 años, lo señalan de crueldad animal, por lo que fue detenido en la cárcel del condado de Fulton, en el estado de Georgia.

Perro de raza mástil tibetano. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los hechos, de acuerdo con los informes de las autoridades, ocurrieron en septiembre de este año. La policía local ordenó un allanamiento a la vivienda de Gibson el pasado 22 de septiembre, pero indicaron que aquel día el actor, y sus perros, no se encontraban en el lugar.

Ante la situación, la policía del condado anunció que el artista estaba “poniendo sus asuntos en orden, pero sabe que tiene una orden desde hace más de una semana y no se ha entregado como se le solicitó”.

Más tarde, el abogado de Gibson, Gabe Banks, compartió que su cliente estaba colaborando con la justicia.

Tyrese Gibson es reconocido por su participación en la saga Rápidos y Furiosos. | Foto: Getty Images for BET

“El Sr. Tyrese Gibson desea extender sus más profundas condolencias a la familia que perdió a su querido perro en este trágico incidente”, se lee en la declaración del abogado, de la firma Banks Weaver Law Firm.

“Su corazón está verdaderamente destrozado, y ha estado rezando constantemente por la familia, esperando que algún día puedan encontrar en su corazón perdonarlo”, agregó.

La demanda contra el actor de Rápidos y Furiosos indica que este permitió que sus cuatro gigantes perros vagaran libremente por el vecindario, y que estos atacaron hasta la muerte a un perro de raza Cavalier King Charles Spaniel, de 5 años, que pertenecía a su vecino.

Perro de raza Cavalier King Charles Spaniel. | Foto: Getty Images

“Es negligencia de su parte como propietario de la vivienda y de los animales, simplemente dejándolos andar libremente”, determinó la capitana del departamento de Servicios Animales de la Policía del condado de Fulton, Nicole Dwyer, en entrevista con WSB-TV.

“Y ahora han matado a un animal inocente”, complementó.

“Desde el día en que supo de esta tragedia, el Sr. Gibson ha estado intentando activamente ponerse en contacto directo con la familia para expresarles su dolor y sus condolencias”, se lee también en la declaración de la defensa de Gibson, que fue publicada en las redes sociales del actor.