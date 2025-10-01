Suscribirse

Mara Wilson, actriz que interpretó a Matilda, dio duro sablazo tras la polémica en Hollywood por actriz hecha con IA

La actriz Mara Wilson encendió el debate al criticar el uso de inteligencia artificial en Hollywood.

Redacción Tecnología
2 de octubre de 2025, 3:18 a. m.
Hollywood vive un nuevo choque entre tecnología y arte tras las críticas de Mara Wilson.
La irrupción de una actriz hecha por IA abrió un fuerte debate con la voz de Mara Wilson. | Foto: Composición de SEMANA: con imagen de Instagram tillynorwood y Getty

La presentación de Tilly Norwood, una actriz creada por inteligencia artificial desató un fuerte debate en la industria cinematográfica e incluso su creadora, la directora y productora británica Eline Van der Velden, salió en defensa del proyecto y aseguró que se trata de una propuesta artística.

“No es un reemplazo, es arte”, expresó Van der Velden en declaraciones recientes, al explicar que el personaje no busca desplazar a los actores reales.

Un proyecto que busca revolucionar la actuación

Tilly fue presentada como una “actriz en ciernes” en Instagram y, de acuerdo con Van der Velden, ya hay agentes interesados en representarla. “Cuando lanzamos a Tilly, la gente preguntaba ‘¿Qué es eso?’, y ahora vamos a anunciar cuál agencia la va a representar en los próximos meses”, señaló en entrevista con Deadline.

La compañía Particle6, fundada por Van der Velden, sostiene que la IA podría convertirse en una herramienta clave para abaratar costos de producción y abrir nuevos caminos en la creación audiovisual.

“Queremos que Tilly sea la próxima Scarlett Johansson o Natalie Portman, es nuestro objetivo”, declaró a Broadcast International.

Hollywood reacciona con indignación

El lanzamiento de Tilly reavivó las tensiones en Hollywood, donde el uso de la inteligencia artificial fue uno de los temas más sensibles durante las huelgas de actores y guionistas de 2023.

La actriz Melissa Barrera, conocida por su papel en Scream, fue una de las primeras en alzar la voz y pidió un boicot a cualquier agente que represente al personaje. “Espero que todos los actores representados por el agente que haga esto, lo manden al carajo. Qué asco, capten el ambiente”, escribió en sus redes sociales.

Contexto: OpenAI lanza Sora 2, capaz de generar videos más realistas “puede ahora hacer cosas que eran excepcionalmente difíciles”

La dura crítica de Mara Wilson, la inolvidable Matilda

Entre las voces más resonantes apareció la de Mara Wilson, recordada por su protagónico en Matilda (1996). La actriz expresó su preocupación por el impacto de estos personajes en las oportunidades laborales para intérpretes reales.

La creación de una actriz virtual dividió a la industria y provocó la reacción de Mara Wilson. | Foto: Archivo SEMANA

“¿Qué hay de las cientos de mujeres de cuyos rostros tomaron material para crearla? ¿No podían contratar a ninguna de ellas?”, cuestionó de manera contundente.

La creadora insiste en que se trata de arte

Pese a la polémica, Van der Velden reiteró que su proyecto no busca sustituir a nadie. “Tilly no es un reemplazo para un ser humano, sino un trabajo creativo, una pieza de arte”, escribió en Instagram.

La productora concluyó que estas iniciativas forman parte de la evolución cultural: “Como muchas formas de arte anteriores a ella, desata conversación, y eso por sí solo muestra el poder de la creatividad”.

*Con información de DW.

