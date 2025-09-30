OpenAI lanza Sora 2, capaz de generar videos más realistas “puede ahora hacer cosas que eran excepcionalmente difíciles”

OpenAI anunció el martes el lanzamiento de Sora 2, su modelo más avanzado de generación de video, junto con una aplicación social que recuerda al formato de TikTok. Esta plataforma permitirá a los usuarios integrarse en escenas creadas por inteligencia artificial mediante la función denominada cameos.

La empresa señaló este avance como un paso decisivo en la creación de escenas más realistas a través de inteligencia artificial, destacando que ahora se logran resultados más cercanos a la física del mundo real.

Mejor sincronía y precisión en los movimientos

De acuerdo con la compañía detrás de ChatGPT, el sistema ahora es capaz de producir diálogos sincronizados, efectos de sonido integrados y movimientos más naturales.

El comunicado de OpenAI señala que: “El modelo también supone un gran avance en controlabilidad, capaz de seguir instrucciones complejas que abarcan múltiples tomas, manteniendo con precisión el estado del mundo. Destaca en estilos realistas, cinematográficos y anime”.

“Sora 2 puede ahora hacer cosas que eran excepcionalmente difíciles, y en algunos casos completamente imposibles para modelos anteriores de generación de video”, señaló OpenAI, al referirse a ejemplos como rutinas de gimnasia olímpica o jugadas de baloncesto.

A diferencia de versiones previas, que en ocasiones “transformaban objetos y deformaban la realidad”, esta nueva edición se adapta de manera más fiel a las reglas físicas del entorno, según explicó la firma.

Acerca de la disponibilidad, la compañía explicó que: “Hoy comenzamos el lanzamiento inicial en EE . UU. y Canadá con la intención de expandirnos rápidamente a más países”.

Una competencia creciente en la industria

Sora 2 reemplaza al modelo presentado el año pasado y se convierte en la más reciente estrategia de OpenAI dentro de la carrera global por dominar la generación de video con IA. La empresa se mide frente a rivales como Google, Runway AI y Midjourney, que ya ofrecen programas para crear clips en cuestión de segundos.

En paralelo, la compañía anunció una aplicación social vinculada al modelo, que permitirá a los usuarios protagonizar videos creados por inteligencia artificial con un nivel de realismo que OpenAI describe como de una “fidelidad notable” tanto en voz como en apariencia.

“Creemos que una aplicación social basada en esta función de ‘cameos’ es la mejor manera de experimentar la magia de Sora 2”, aseguró la compañía.

La plataforma, que permite compartir las creaciones de forma similar a TikTok o Instagram Reels, se encuentra disponible únicamente por invitación en Estados Unidos y Canadá.