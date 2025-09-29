Tecnología
Cómo conseguir que sus fotos parezcan retratos hechos en un estudio profesional
Una nueva tendencia digital está cambiando la forma en que se presentan las fotografías personales en internet.
En las últimas semanas se ha vuelto común encontrar en redes sociales imágenes que parecen haber sido tomadas en un estudio fotográfico, aunque en realidad fueron creadas con ayuda de la inteligencia artificial.
Esta tendencia combina creatividad digital con el atractivo de las fotos clásicas y logran resultados que despiertan sesiones profesionales sin necesidad de flashes, cámaras profesionales ni sets montados en casa.
Los usuarios han encontrado en Gemini IA la posibilidad de generar retratos elegantes, fotografías con fondos oscuros y hasta imágenes pensadas para ocasiones especiales como cumpleaños o celebraciones familiares.
Paso a paso para transformar una foto
El proceso es sencillo, solo se necesita con su cuenta de Google para ingresar a la plataforma Gemini desde el celular o el computador y seleccionar la opción para cargar una archivo en la que el rostro esté bien definido.
Después de esto, copie y pegue el siguiente promt que servirá como guía para que la herramienta construya la versión final.
- “Cree un retrato tipo de un estudio fotográfico usando la foto de referencia, manteniendo la identidad y los rasgos faciales sin alterarlos. Aplique un estilo fotográfico profesional, respete siempre el peinado, color de cabello y vestuario originales de la foto, adaptándolos de manera coherente al estilo de retrato de estudio con cámara de alta resolución con lente de 85mm. Use un fondo oscuro y que se noten las luces de estudio, con un estilo profesional de estudio”.
No olvide que puede editar el promt con puntos que sean más del agrado, puede pedirle a la IA que cambie el peinado, modificar la luz, añadir un fondo diferente o elegir una pose distinta a la de la foto original.
Cómo tener un resultado más realista
Para que la edición de la foto se acerque más al retrato que busca, tenga en cuenta los tres siguientes aspectos:
- De las instrucciones claras: cuanto más precisa sea la descripción, más se ajustará el resultado a lo que se busca.
- Utilice fotos claras: la calidad de la imagen original es importante para tener una edición con buena resolución.
- Intentar varias veces: si la primera versión no convence, la plataforma permite editar el resultado obtenido.
Con unos pocos pasos es posible convertir una simple foto en un retrato con apariencia profesional, una alternativa para quienes quieren renovar sus imágenes de perfil o crear recuerdos especiales con un aire de estudio.