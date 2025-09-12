La famosa tendencia de hacer una foto junto a su artista favorito: paso a paso para que cree la suya fácil y rápido

La programación de “Nano Banana” de Gemini se esta saliendo de las manos, pues nuevas tendencias están apareciendo, desde arreglar una foto antigua hasta la popular tendencia de hacer su fotografía en una figura de Bandai.

Esta vez, las redes sociales se están inundando con una ola de fotos editadas con Gemini, las cuales hacen que cualquier persona pueda aparecer en una fotografía instantánea junto a su artista favorito y SEMANA ha hecho el paso a paso para que pueda crear una propia rápidamente.

Cómo crear su propia foto con el artista que más le gusta

La tendencia toma diferentes maneras de presentar fotografías, la mayoría están abrazados con sus artistas favoritos, pues guardar un recuerdo de este tipo es increíble, aunque no es real, es algo que con IA se puede recrear y editar de diferentes maneras, por supuesto, haciendo un uso responsable de la herramienta.

Para comenzar debe tener una cuenta de Google e ingresar al portal de Gemini, por supuesto si tiene la app en el celular también podrá hacerla desde allí.

Una vez entré a Gemini con su cuenta, deberá tener listas dos fotos, las cuales la primera será una foto suya y la otra será del artista con el que desea aparecer, esto porque la IA debe alimentarse de la imagen que va a editar.

Tenga en cuenta que esta imagen la puede descargar y en la parte inferior tendrá la marca de agua de Gemini. | Foto: Gemini IA - SEMANA

Una vez descargadas se deberán adjuntar en el chat, presionando el icono con forma de clip o si esta en computador simplemente puede arrastrar las fotos.

Cuando las fotos estén adjuntadas deberá escribir el siguiente promt:

“Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal, sin un sujeto ni una propiedad explícita. La foto debe estar ligeramente desenfocada y con una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con los tres abrazándose como amigos”.

En esta ocasión se modificó la parte de “Con los tres abrazándose como amigos”, pues en esta parte usted decide como desea que aparezca la fotografía, si es con solo un artista puede decir si la mujer abrazando al hombre o viceversa, si están riendo, gritando o demás.

Este trend de hacer una foto con tu artista favorito en mi caso Joe Jonas no se podía dejar pasar♥️ nos vemos cool😎 pic.twitter.com/Ay2frHVKlO — ✨ (@HAPPINESSBE6INS) September 12, 2025

Tengo una foto con Robert Pattinson y quien diga que es IA mienteeeeeeeeeee pic.twitter.com/HJqBagzooO — 𝐀 (@Marurixx) September 11, 2025

Increíble como yo ya tenia esta foto antes de la ia pic.twitter.com/yFBy9hq5ly — Cryjenn (@cryjeenn) September 12, 2025

Llore con esta foto, algún día no será IA 🥺 pic.twitter.com/WvRw0YWSIM — Lourdes Onelia (@Lourdesclderon) September 11, 2025