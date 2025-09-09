Suscribirse

Tecnología

¿Ya hizo su propio muñeco de acción realista viral en redes? Hágalo paso a paso en menos de 5 minutos

Con este paso a paso podrá hacer las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 10:37 p. m.
Semana la función de "Nano Banana" de Gemini.
Es fácil, recuerde tener una cuenta en Gemini para que quede guardada la imagen. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Gemini

Llega una nueva tendencia de imágenes hechas con inteligencia artificial a las redes sociales y no se tratan de las imágenes editadas al Studio Ghibli que se hizo popular con ChatGPT, pues ahora con la nueva actualización de Gemini, nuevas formas de editar imágenes y fotos han llegado con un toque mayor.

Convirtiendo su foto de una figura de Bandai

Gemini, la inteligencia artificial de Google la cual esta disponible en el navegador ahora cuenta con una actualización la cual ahora se le añade a “Nano Banana”, una configuración que de acuerdo con pruebas realizadas con Semana mejoró considerablemente. Siendo así, en esta oportunidad la tendencia utiliza Gemini permite convertir fotos en pequeñas figuras de coleccionable, con su caja y de fondo la imagen como si se hubiese editado en Photoshop.

Paso a paso para convertir su foto en una figura de Bandai

Como sabrá, Bandai es una compañía japonesa y reconocida a nivel mundial por la creación de juguetes y productos de colección inspirados en populares franquicias del entretenimiento, además, series como Dragon Ball, Naruto o One Piece han convertido a la marca en un referente dentro del mundo del coleccionismo, ya que posee licencias exclusivas para producir artículos oficiales que recrean con detalle a los personajes más emblemáticos.

En este contexto, la reciente tendencia en redes sociales de transformar fotografías en figuras de estilo Bandai mediante inteligencia artificial es un proceso fácil de hacer, SEMANA ha hecho una imagen y así usted puede hacerlo.

Editar fácil una foto y convertirla en una figura de acción.
Recuerde modificar la parte de "nombre" con el que desea que quede en la caja. | Foto: Gemini Semana

Para ello deberá:

  1. Ingresar a Gemini IA a través del navegador o a través de la aplicación disponible en iOS y Android.
  2. Adjunte la imagen o fotografía que desea crear como una figura.
  3. Al momento de añadir la foto, Gemini le permite escribir que desea hacer con esa imagen.
  4. Para ello deberá copear y pegar el siguiente texto:

“Crea una figura comercializada a escala 1/7 del personaje de la foto, en un estilo y entorno realistas. Coloca la figura sobre la mesa de un ordenador, utilizando una base circular de acrílico transparente sin ningún texto. En la pantalla del ordenador, muestra el proceso de modelado ZBrush de la figura, que también debe tener las mismas facciones de la foto. Junto a la pantalla del ordenador, coloca una caja de embalaje de juguete estilo BANDAl impresa con la ilustración original, y con unos colores parecidos a los del personaje. En la caja debe poner como nombre ‘[Nombre]’“.

  1. Una vez haya adjuntado la foto y copeado el texto de arriba, solamente debe editar la parte donde dice “nombre” y colocar el que desea que se vea en la imagen y listo.
Contexto: Cómo crear imágenes con ‘Sora’, en ChatGPT: los resultados son sorprendentes

Ya cuando termine de hacerlo, Gemini tendrá rápidamente la imagen generada y la podrá descargar sin problema alguno, recuerde que el texto también puede hacerle cambios para mejorar los resultados que busque.



