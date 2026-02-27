Gemini se convierte en un agente inteligente: la nueva función que organiza pedidos, transporte y más desde su celular

Gemini pronto evolucionará hasta convertirse en un agente de inteligencia artificial (IA) plenamente integrado en el celular, diseñado para gestionar de forma autónoma tareas complejas que implican múltiples pasos, como organizar información, coordinar acciones entre aplicaciones o ejecutar procesos prolongados.

Todo esto lo hará en segundo plano, de manera eficiente y discreta, permitiendo que el usuario continúe utilizando su dispositivo con normalidad, sin interrupciones ni distracciones, mientras la IA se encarga de completar los procesos necesarios.

Gemini realizará tareas de manera autónoma en el móvil. Foto: Getty Images

En este contexto, con esta nueva función, los usuarios podrán delegar tareas como reservar un taxi para regresar a casa u ordenar de nuevo un pedido de comida para que lo haga el asistente Gemini desde el dispositivo móvil.

Se trata de una función actualmente en fase de pruebas que permite a Gemini operar de manera autónoma en segundo plano, asumiendo la ejecución de una tarea específica con cierto nivel de complejidad.

Libérese de las llamadas ‘spam’: así puede protegerse al contestar números desconocidos

Esta capacidad implica que el sistema puede planificar, coordinar y llevar a cabo distintos pasos intermedios necesarios para alcanzar un objetivo determinado, sin requerir intervención constante del usuario.

El usuario podrá supervisar el trabajo del asistente de IA a través de las notificaciones e incluso tomar el control o finalizar la realización de la tarea cuando crea conveniente.

Se trata de una función actualmente en fase de pruebas que permite a Gemini operar de manera autónoma en segundo plano Foto: Getty Images

Google explica en su blog oficial que esta delegación se realiza de manera segura, ya que Gemini solo puede acceder a un número limitado de aplicaciones, no al teléfono al completo, y la app que es necesaria para la tarea se ejecuta en una ventana virtual segura en el celular.

Al estar en pruebas, Gemini solo podrá utilizar una serie de aplicaciones, principalmente de servicios de las categorías de comida, supermercado y viajes compartidos.

Por el momento, está disponible en Estados Unidos y Corea del Sur, para los teléfonos de las series Samsung Galaxy S26 y Google Pixel 10.

Con información de Europa Press.