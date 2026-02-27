Tecnología

Gemini se convierte en un agente inteligente: la nueva función que organiza pedidos, transporte y más desde su celular

Todo esto lo hará en segundo plano, de manera eficiente y discreta, permitiendo que el usuario continúe utilizando su dispositivo con normalidad y sin interrupciones.

Redacción Tecnología
27 de febrero de 2026, 9:09 a. m.
En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Géminis se muestra en la pantalla de un teléfono móvil.
En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Géminis se muestra en la pantalla de un teléfono móvil. Foto: Anadolu via Getty Images

Gemini pronto evolucionará hasta convertirse en un agente de inteligencia artificial (IA) plenamente integrado en el celular, diseñado para gestionar de forma autónoma tareas complejas que implican múltiples pasos, como organizar información, coordinar acciones entre aplicaciones o ejecutar procesos prolongados.

Todo esto lo hará en segundo plano, de manera eficiente y discreta, permitiendo que el usuario continúe utilizando su dispositivo con normalidad, sin interrupciones ni distracciones, mientras la IA se encarga de completar los procesos necesarios.

Nano Banana es el editor de fotos de Gemini, la IA de Google.
Gemini realizará tareas de manera autónoma en el móvil. Foto: Getty Images

En este contexto, con esta nueva función, los usuarios podrán delegar tareas como reservar un taxi para regresar a casa u ordenar de nuevo un pedido de comida para que lo haga el asistente Gemini desde el dispositivo móvil.

Se trata de una función actualmente en fase de pruebas que permite a Gemini operar de manera autónoma en segundo plano, asumiendo la ejecución de una tarea específica con cierto nivel de complejidad.

