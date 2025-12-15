Legendario director de cine y su esposa fueron encontrados muertos a puñaladas en su casa de Los Ángeles; su hijo es considerado como sospechoso

El cineasta y actor, Rob Reiner, y su esposa, fueron hallados muertos en su mansión en el sur de California, según informaron el domingo medios estadounidenses.

El hallazgo de dos personas muertas en la residencia de Reiner, el director de “Cuando Harry conoció a Sally” y “Cuestión de honor”, fue dado a conocer por la televisión local NBCLA y otros medios.

La red NBC citó posteriormente a una fuente cercana la familia, según la cual, la pareja fue hallada muerta, al parecer con heridas de arma blanca.

El director Rob Reiner (der.) y su esposa Michele | Foto: FilmMagic

La CNN reportó que un portavoz de la familia había confirmado la muerte de Reiner y su esposa.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las víctimas, pero dijo que estaban investigando un caso de muerte.

“Nadie ha sido detenido, nadie está siendo interrogado como sospechoso”, declaró el subjefe de la policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

Sin embargo, según la revista People, Rob y su esposa fueron asesinados por su hijo, Nick, según varias fuentes que han hablado con familiares. La policía le habría confirmado al medio que Nick, de 32 años, está vivo y siendo interrogado.

Rob Reiner y su esposa Michelle, habrían sido asesinados en su casa de Los Ángeles. | Foto: GETTY

Nick ha sido abierto sobre sus problemas de lucha contra la adicción a las drogas y la falta de vivienda en el pasado.

“Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue divertido”, declaró a People en una entrevista en 2016.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también aseguró que hay una investigación en marcha.

“Estoy dolida por la trágica pérdida de Rob y su esposa Michele. Conocí a Rob y le tengo un tremendo respeto”, declaró.

“Aclamado actor, director, productor, escritor y activista político, siempre usó sus dones en el servicio a los demás”, agregó.

Equipos de noticias se encuentran cerca de la residencia de Rob Reiner el domingo 14 de diciembre de 2025, en el barrio de Brentwood de Los Ángeles. (Foto AP/Ethan Swope) | Foto: AP

Rainer alcanzó la fama como actor en el papel del torpe yerno Michael “Meathead” Stivic en la serie cómica de los años 1970 “All in the family” (Mi familia), antes de comenzar a dirigir con “This is Spinal Tap”, en 1984.

En 1989 dirigió y actuó en la comedia romántica “Cuando Harry conoció a Sally”, con Billy Cristal y Meg Ryan.