Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘Mortal Kombat’ y ‘El último emperador’; esta fue la causa

Los fanáticos del cine, específicamente de producciones como Mortal Kombat, El Último Emperador, Memorias de una Geisha y El Hombre en el Castillo, están de luto, pues en las horas de la tarde del jueves, 4 de diciembre, se confirmó el fallecimiento de Cary-Hiroyuki Tagawa, uno de sus actores, con una edad de 75 años.

Según informaron sus familiares al medio Deadline, el artista murió mientras estaba acompañado por su familia a causa de un derrame cerebral.

Películas en las que participó como Shang Tsung:

Mortal Kombat (1995)

(1995) Mortal Kombat Annihilation (1997)

Otras apariciones como Shang Tsung:

Mortal Kombat: Legacy (serie, 2013)

(serie, 2013) Mortal Kombat X: Generations (episodio, 2015)

(episodio, 2015) Mortal Kombat 11 (videojuego, 2019 – voz)

(videojuego, 2019 – voz) Mortal Kombat: Onslaught (videojuego, 2023)

Por medio de las redes sociales, varias figuras y personas que han seguido su trabajo se han pronunciado y han generado conversación con respecto a la partida del conocido artista:

“Qué triste saber que Cary-Hiroyuki Tagawa ha fallecido. Siempre será el Shang Tsung definitivo. Su interpretación de 1995 no solo le dio vida al personaje, sino que lo definió por completo. Cada versión de Shang Tsung que apareció después, tanto en los juegos como en toda la franquicia, lleva su influencia”, escribió el creador de contenido Brusk Poet.

Además, resaltó algunos de sus trabajos e interpretaciones en diferentes cintas cinematográficas a lo largo de varias décadas, pues gracias a él, muchos conectaron con diversas historias y personajes.

“Su regreso y actuación en MK11 Aftermath fue uno de los mejores momentos de toda la serie. Fue un recordatorio contundente de que realmente era el Shang Tsung definitivo para siempre. Su alma permanecerá presente en la franquicia por siempre”, anotó.

Nacido en Tokio y criado en Estados Unidos, Cary-Hiroyuki Tagawa se destacó en papeles de villano, maestro espiritual, militar y figuras de autoridad, lo que lo convirtió en un actor versátil y muy solicitado.