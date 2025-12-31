¿Suicidio o crimen? Encuentran cuerpo que pertenecería a Camila Mendoza en Texas, la adolescente de 19 años perdida desde Navidad

Javier Salazar, el sheriff del Condado de Bexar, reportó a la opinión pública el hallazgo de un cuerpo que presuntamente pertenecería a Camila Mendoza, la joven estadounidense de 19 años que se identificó perdida desde la Navidad.

La adolescente fue reportada como desaparecida el 24 de diciembre y, desde entonces, comenzaron las operaciones en torno a la búsqueda de Camila Mendoza, involucró al FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y a la oficina de Bexar, condado en el que residía Mendoza y su familia, perteneciente a San Antonio, Texas.

La madre de la adolescente, Nancy Olmos, agradeció a través de un post en Instagram a los que estuvieron pendientes de la búsqueda de Camila Mendoza Olmos y, con un conmovedor mensaje, anunció que la joven “ahora está con el buen Señor”.

Las autoridades insinúan un suicidio

Por medio de una entrevista al medio ABC News, el sheriff Javier Salazar mencionó la reciente ruptura amorosa que sufrió Camila Mendoza, sin embargo, en esta misma intervención aclaró que no se cree que sea esa la razón de la desaparición y aclaró: “definitivamente, no queremos pasar por alto nada“.

En la declaración que reportó el hallazgo del cuerpo, el sheriff mencionó que no creen que se trate de un crimen. El cuerpo fue encontrado al lado de un arma de fuego que pertenecía a un familiar de Camila Mendoza.

El policía del condado también aseguró en sus declaraciones que la adolescente tenía “ideas suicidas y tendencias depresivas no diagnosticadas médicamente”.

Según los padres de la joven, era común en ella salir a caminar, tal como lo hizo la última vez que se le vio, el 24 de diciembre a las 7 de la mañana. Su padre le manifestó a CNN: “Pensé que la iba a encontrar como otras veces, caminando, y que volveríamos a casa“.

Se vio la adolescente por última vez el 24 de diciembre

La joven fue captada por una cámara de vigilancia del vecindario antes de las 7 de la mañana del 24 de diciembre. Una de las mejores amigas de Camila Mendoza, le dijo a una afiliada de CNN WOAI que habían apreciado a la adolescente perdida abriendo la puerta trasera de su carro, pero no la vieron irse en él.

Parece no haberse llevado el vehículo, ni su celular. La oficina del sheriff del condado publicó un vídeo en el que se asegura es la joven de 19 años y una agente retirada del FBI, Jennifer Coffindaffer, lo reposteó en su cuenta de X, destacando: “Ella se fue por su propia voluntad, pero ¿se fue por su propia voluntad?...“.