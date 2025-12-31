Estados Unidos

¿Suicidio o crimen? Encuentran cuerpo que pertenecería a Camila Mendoza en Texas, la adolescente de 19 años perdida desde Navidad

El sheriff del Condado de Bexar y la madre de la joven anunciaron el trágico desenlace.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

31 de diciembre de 2025, 9:48 p. m.
La búsqueda inició el día de Navidad.
La búsqueda inició el día de Navidad. Foto: Instagram: @_nancyolmos

Javier Salazar, el sheriff del Condado de Bexar, reportó a la opinión pública el hallazgo de un cuerpo que presuntamente pertenecería a Camila Mendoza, la joven estadounidense de 19 años que se identificó perdida desde la Navidad.

La adolescente fue reportada como desaparecida el 24 de diciembre y, desde entonces, comenzaron las operaciones en torno a la búsqueda de Camila Mendoza, involucró al FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y a la oficina de Bexar, condado en el que residía Mendoza y su familia, perteneciente a San Antonio, Texas.

La madre de la adolescente, Nancy Olmos, agradeció a través de un post en Instagram a los que estuvieron pendientes de la búsqueda de Camila Mendoza Olmos y, con un conmovedor mensaje, anunció que la joven “ahora está con el buen Señor”.

Las autoridades insinúan un suicidio

Por medio de una entrevista al medio ABC News, el sheriff Javier Salazar mencionó la reciente ruptura amorosa que sufrió Camila Mendoza, sin embargo, en esta misma intervención aclaró que no se cree que sea esa la razón de la desaparición y aclaró: “definitivamente, no queremos pasar por alto nada“.

Noticias Estados Unidos

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

Noticias Estados Unidos

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

Noticias Estados Unidos

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Noticias Estados Unidos

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Noticias Estados Unidos

Ya llegó el Año Nuevo en algunos lugares: le contamos cuáles son los territorios que ya se encuentran en 2026

Noticias Estados Unidos

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

Deportes

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Arcadia

La resistencia: varios artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado por Trump

En la declaración que reportó el hallazgo del cuerpo, el sheriff mencionó que no creen que se trate de un crimen. El cuerpo fue encontrado al lado de un arma de fuego que pertenecía a un familiar de Camila Mendoza.

OpenAI se va a los estrados judiciales: ChatGPT se enfrenta a 7 demandas por inducir suicidios y delirios

El policía del condado también aseguró en sus declaraciones que la adolescente tenía “ideas suicidas y tendencias depresivas no diagnosticadas médicamente”.

Según los padres de la joven, era común en ella salir a caminar, tal como lo hizo la última vez que se le vio, el 24 de diciembre a las 7 de la mañana. Su padre le manifestó a CNN: “Pensé que la iba a encontrar como otras veces, caminando, y que volveríamos a casa“.

Se vio la adolescente por última vez el 24 de diciembre

La joven fue captada por una cámara de vigilancia del vecindario antes de las 7 de la mañana del 24 de diciembre. Una de las mejores amigas de Camila Mendoza, le dijo a una afiliada de CNN WOAI que habían apreciado a la adolescente perdida abriendo la puerta trasera de su carro, pero no la vieron irse en él.

La OMS revela preocupante cifra: una de cada 100 muertes en el mundo corresponden a un suicidio

Parece no haberse llevado el vehículo, ni su celular. La oficina del sheriff del condado publicó un vídeo en el que se asegura es la joven de 19 años y una agente retirada del FBI, Jennifer Coffindaffer, lo reposteó en su cuenta de X, destacando: “Ella se fue por su propia voluntad, pero ¿se fue por su propia voluntad?...“.

Más de Noticias Estados Unidos

Camila Mendoza Olmos

¿Suicidio o crimen? Encuentran cuerpo que pertenecería a Camila Mendoza en Texas, la adolescente de 19 años perdida desde Navidad

Salario / Moneda de cambio

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

El vehículo Starship forma parte del programa estrella de Elon Musk para desarrollar el cohete más poderoso del mundo, diseñado para transportar carga y humanos a la Luna y Marte.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

x

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Mejor ciudad en EE. UU. para Año Nuevo

Ya llegó el Año Nuevo en algunos lugares: le contamos cuáles son los territorios que ya se encuentran en 2026

Aeropuerto Trump

Gobierno Trump actualiza lista de países peligrosos: Colombia está en el ranking y a otros países sugiere “no viajar”

Nikola Jokić NBA

Definida la lesión y el tiempo de Nikola Jokić, de los Denver Nuggets: ¿se perderá de la NBA All-Stars 2026?

Abuelo de 86 años en Alabama

“Se despierta a las 3:00 a.m. a empujar carritos”: la emotiva carta de una nieta para que su abuelo pueda jubilarse

Starbucks

Starbucks cerrará 400 tiendas en Estados Unidos: estas son las importantes ciudades implicadas y las razones de su decisión

Noticias Destacadas