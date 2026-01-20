En medio de la polémica por el ICE, Donald Trump arremete contra Joe Biden

En el primer aniversario del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el mandatario publicó dos mensajes en su cuenta de Truth Social que dejaron lugar a la polémica, el primero dirigido contra su predecesor, Joe Biden, y el segundo en defensa del ICE.

El mandatario señaló a Biden como el causante de los problemas “con la delincuencia en nuestro país”. Lo llamó “el dormilón Joe Biden” y aprovechó para criticar al ala izquierdista del país norteamericano.

Trump recordó también la polémica por el “bolígrafo automático”, cuando acusó a Biden de no estar en pleno uso de sus facultades mentales para dirigir al país, y cerró contundentemente diciendo que los afines a la “izquierda radical (...) deberían estar en la cárcel”.

Ataque de Trump a Biden en Truth Social. Foto: Truth Social @realdonaldtrump

Por otra parte, el mandatario se pronunció en favor de ICE tras las polémicas que han sacudido a la institución tras el homicidio de Renee Nicole Good y cómo se han llevado las manifestaciones alrededor del país, en especial en Minneapolis.

Video viral muestra a un hombre armado custodiando su vecindario para impedir redadas del ICE en medio de protestas y tensión social

Trump afirmó que “están salvando muchas vidas inocentes”. Criticó al estado de Minnesota, donde, según él, “hay miles de animales feroces; por eso las estadísticas de criminalidad son, a nivel nacional, las más altas registradas”.

El mandatario hizo una solicitud expresa a la agencia: “El ICE debe empezar a hablar sobre los asesinos y otros criminales que están capturando y eliminando del sistema”.

También aseguró que “la gente empezará a apoyar a los patriotas del ICE, en lugar de a los alborotadores, anarquistas y agitadores bien pagados”, sugiriendo así que los manifestantes que han salido en las últimas dos semanas están subvencionados, a pesar del apoyo de celebridades a la causa.

Mensaje de Trump en Truth Social para apoyar al ICE Foto: Truth Social @realdonaldtrump

Las declaraciones de Trump llegan tras la orden del Pentágono de que 1.500 soldados se preparen para un posible despliegue en Minneapolis, un estado convulsionado por los disturbios provocados por la represión contra la inmigración, informaron medios estadounidenses el domingo.

Los supuestos planes se anuncian días después de que el presidente Donald Trump amenazara con invocar la Ley de Insurrección, que permite el uso de la fuerza militar para suprimir una “rebelión armada” o “violencia doméstica”. Trump, sin embargo, dijo el viernes que no había necesidad inmediata de invocarla.

Trump, el disruptor del mundo: las claves de su primer año y los retos de un 2026 que cambiará el tablero global

Los planes fueron informados primero por la cadena ABC, que citó a dos funcionarios de defensa no identificados que afirmaron que 1.500 paracaidistas del Ejército en servicio activo que están en Alaska fueron puestos en alerta. El presidente aún no ha tomado una decisión final sobre el despliegue.

Los soldados podrían ser enviados a ese estado del norte de Estados Unidos, y más concretamente a Minneapolis, su principal ciudad, en medio de las fuertes tensiones.