En medio de las crecientes tensiones por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el reconocido cantante norteamericano Bruce Springsteen rindió homenaje a una de las víctimas fatales de uno de estos ataques.

En el festival benéfico Light of Day Winterfest, realizado el pasado fin de semana, Springsteen apareció en una presentación sorpresa y aprovechó el escenario para criticar al Gobierno de Estados Unidos por los recientes casos de violencia en los que se han visto involucrados agentes del ICE.

Durante el show, Bruce le dedicó la canción The Promised Land a Renee Good. Antes de interpretarla, explicó que el tema fue compuesto como una posibilidad de que Estados Unidos sea un país “hermoso, pero imperfecto”; además, aseguró frente al público que “estamos viviendo tiempos increíblemente críticos”.

Renee Nicole Good. Foto: AFP

Esta acción del artista se suma a las voces de millones de personas que se encuentran en desacuerdo con lo que ha hecho el ICE.

Renee Nicole Good murió después de que un agente del ICE le disparara a quemarropa, una situación que causó gran conmoción en los Estados Unidos.

Manifestantes decidieron salir a protestar en contra de estas acciones; además, el jefe de policía de Minneapolis indicó que “no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”, lo que vuelve aún más problemática la situación, teniendo en cuenta cuáles son las funciones de los oficiales del ICE.

El mismo día en que ocurrió la muerte de Renee, el presidente Donald Trump se pronunció diciendo que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, y afirmó sobre el agente que “cuesta creer que esté vivo”.

Renee Nicole Good muere después de que un agente del ICE le disparara Foto: AFP

Por su parte, el alcalde de Minneapolis afirmó que el ICE no estaba allí “para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, e indicó también que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.

El Gobierno de Estados Unidos, a la cabeza del presidente Donald Trump, se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias; por el momento se espera que las medidas sigan endureciéndose, pues esto hace parte de la agenda que desde el poder ejecutivo se ha planteado.