Estados Unidos

Voces que se levantan en contra del ICE: Bruce Springsteen rinde homenaje a Renee Nicole Good

El reconocido cantante Bruce Springsteen le dedica una canción a Renee Nicole Good, la mujer que murió a manos de un agente del ICE.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

19 de enero de 2026, 8:07 p. m.
Bruce Springsteen.
Bruce Springsteen. Foto: Getty Images for AFI

En medio de las crecientes tensiones por el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el reconocido cantante norteamericano Bruce Springsteen rindió homenaje a una de las víctimas fatales de uno de estos ataques.

Las críticas del alcalde de Minneapolis a Washington: “La conducta de ICE es intolerable”

En el festival benéfico Light of Day Winterfest, realizado el pasado fin de semana, Springsteen apareció en una presentación sorpresa y aprovechó el escenario para criticar al Gobierno de Estados Unidos por los recientes casos de violencia en los que se han visto involucrados agentes del ICE.

Durante el show, Bruce le dedicó la canción The Promised Land a Renee Good. Antes de interpretarla, explicó que el tema fue compuesto como una posibilidad de que Estados Unidos sea un país “hermoso, pero imperfecto”; además, aseguró frente al público que “estamos viviendo tiempos increíblemente críticos”.

ONU INVESTIGA MUERTE DE MUJER POR ICE
Renee Nicole Good. Foto: AFP

Esta acción del artista se suma a las voces de millones de personas que se encuentran en desacuerdo con lo que ha hecho el ICE.

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos confirma que conservará durante más de 70 años los registros de estas personas; no podrán regresar al país

Noticias Estados Unidos

Walmart revoluciona sus tiendas con cargadores rápidos de autos eléctricos

Noticias Estados Unidos

Republicanos rompen filas: la militarización de Groenlandia divide al partido de Trump

Noticias Estados Unidos

California, Alabama y Georgia enfrentaron fenómenos inusuales en sus territorios y se emitieron alertas por parte de las autoridades

Noticias Estados Unidos

Depredador infantil en la mira: ICE incluye a ciudadano ecuatoriano en la lista de “los más buscados”

Noticias Estados Unidos

USPS lanza un nuevo sello Forever por el Año Nuevo Chino y celebra la diversidad cultural en EE. UU.

Cine

Roger Allers, codirector del ‘Rey León’, muere dejando un legado invaluable en la industria del entretenimiento

Tecnología

Esta es la avanzada tecnología que Estados Unidos usó para vigilar el Caribe cerca de Venezuela

Renee Nicole Good murió después de que un agente del ICE le disparara a quemarropa, una situación que causó gran conmoción en los Estados Unidos.

Manifestantes decidieron salir a protestar en contra de estas acciones; además, el jefe de policía de Minneapolis indicó que “no hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley”, lo que vuelve aún más problemática la situación, teniendo en cuenta cuáles son las funciones de los oficiales del ICE.

¿Camuflados?: estrategia del ICE para adelantar operativos sin levantar sospecha

El mismo día en que ocurrió la muerte de Renee, el presidente Donald Trump se pronunció diciendo que la mujer “atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, y afirmó sobre el agente que “cuesta creer que esté vivo”.

Una fotografía de Renee Nicole Good se exhibe cerca de un monumento improvisado en su memoria, quien fue asesinada a tiros a quemarropa el 7 de enero por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos cuando aparentemente intentaba huir de los agentes que se agolpaban alrededor de su vehículo, en Minneapolis, Minnesota, el 8 de enero de 2026. Un agente del ICE disparó y mató a una mujer estadounidense en las calles de Minneapolis el 7 de enero, lo que provocó multitudinarias protestas e indignación por parte de los líderes locales, quienes rechazaron las acusaciones de la Casa Blanca contra ella de ser una terrorista doméstica. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Renee Nicole Good muere después de que un agente del ICE le disparara Foto: AFP

Por su parte, el alcalde de Minneapolis afirmó que el ICE no estaba allí “para traer seguridad a la ciudad; lo que están haciendo no es para proporcionar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es causar caos y desconfianza”, e indicó también que “están destrozando familias. Están sembrando caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente matando personas”.

El Gobierno de Estados Unidos, a la cabeza del presidente Donald Trump, se ha caracterizado por sus fuertes políticas migratorias; por el momento se espera que las medidas sigan endureciéndose, pues esto hace parte de la agenda que desde el poder ejecutivo se ha planteado.

Más de Noticias Estados Unidos

EE.UU.

Estados Unidos confirma que conservará durante más de 70 años los registros de estas personas; no podrán regresar al país

La Policía detuvo a un sospechoso tras un violento incidente con arma blanca en un Walmart de Michigan.

Walmart revoluciona sus tiendas con cargadores rápidos de autos eléctricos

x

Voces que se levantan en contra del ICE: Bruce Springsteen rinde homenaje a Renee Nicole Good

Congreso federal de los Estados Unidos en el Capitolio de Washington D. C. Democracia y libertad.

Republicanos rompen filas: la militarización de Groenlandia divide al partido de Trump

x

California, Alabama y Georgia enfrentaron fenómenos inusuales en sus territorios y se emitieron alertas por parte de las autoridades

x

Depredador infantil en la mira: ICE incluye a ciudadano ecuatoriano en la lista de “los más buscados”

El nuevo sello Forever del USPS, inspirado en el Año del Caballo, rinde homenaje al Año Nuevo Chino y a las tradiciones culturales del calendario lunar.

USPS lanza un nuevo sello Forever por el Año Nuevo Chino y celebra la diversidad cultural en EE. UU.

Scar y Mufasa en el Rey León

Roger Allers, codirector del ‘Rey León’, muere dejando un legado invaluable en la industria del entretenimiento

Una persona camina durante la nieve que cae, el domingo 14 de diciembre de 2025, en el distrito de Brooklyn de Nueva York. (Foto AP/Adam Gray)

Se encienden las alarmas en Estados Unidos por tormenta invernal: la acumulación de nieve podría afectar a varios estados

Estados Unidos y Perú desarrollarán el nuevo complejo naval como parte de su cooperación estratégica en el Pacífico.

Estados Unidos confirma la construcción de una nueva base naval en un país latino

Noticias Destacadas