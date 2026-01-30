Estados Unidos

Caso Luigi Mangione: no enfrentará pena de muerte si es condenado por el asesinato de Brian Thompson

La jueza Margaret Garnett desestima un cargo federal de asesinato contra el acusado.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

30 de enero de 2026, 6:54 p. m.
Luigi Mangione evitará la pena máxima en la justicia estadounidense
Luigi Mangione evitará la pena máxima en la justicia estadounidense Foto: AP

Luigi Mangione está acusado de haber participado directamente en el homicidio de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, un hecho que llevó a la Fiscalía a presentar cargos graves que incluían asesinato, acoso y posesión ilegal de armas. Desde el arranque del juicio, el foco estuvo puesto en si el caso cumpliría los requisitos legales para que se solicitara la pena de muerte, la sanción más severa del sistema judicial estadounidense; no obstante, la jueza esclareció el rumbo de la sentencia al joven de 27 años.

En ese contexto, Margaret Garnett, quien está a cargo del proceso, tomó una decisión clave: Luigi Mangione no podrá ser condenado a la pena de muerte, luego de que se desestimaran los cargos que abrían la puerta a ese castigo extremo. Según explicó el tribunal, los cargos de asesinato agravado y tenencia ilícita de armas no cumplían con los estándares legales necesarios para sostener una condena capital, lo que cambia de fondo el panorama judicial del caso.

El presunto asesino Luigi Mangione es procesado por cargos de asesinato en el estado de Nueva York.
El presunto asesino Luigi Mangione es procesado por cargos de asesinato en el estado de Nueva York. Foto: Getty Images via AFP

La Fiscalía no podrá solicitar la pena máxima, lo que representa un giro significativo para la defensa de Mangione y redefine las expectativas sobre una eventual sentencia. Ahora bien, la eliminación de estos cargos no implica la absolución del acusado; lo único es que las penas que podrán imponérsele son, única y exclusivamente, las contempladas dentro del marco penal ordinario.

Caso Luigi Mangione: un hombre se hace pasar por agente del FBI, con un cortador de pizzas como arma, para liberarlo de prisión

La medida llega en un momento en que la justicia estadounidense buscaba avanzar para cumplir con la promesa electoral de Trump de aplicar enérgicamente la pena capital. Así, en abril pasado, la fiscal general Pam Bondi ordenó a los fiscales federales de Manhattan solicitar la pena de muerte para Mangione.

La selección de los jurados en su proceso federal iniciará el 8 de septiembre, y los alegatos comenzarán el 13 de octubre. Hasta el momento, no se ha fijado la fecha del juicio a nivel estatal. En ambos casos, el hombre se ha declarado no culpable de las acusaciones en su contra.

El sospechoso Luigi Mangione es llevado a la Corte del Condado Blair el martes 10 de diciembre de 2024 en Hollidaysburg, Pensilvania. (Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette via AP)
Luigi Mangione aún no tiene definida su fecha de juicio Foto: AP

Actualmente, Luigi Mangione se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, adonde este miércoles ingresó un hombre identificado como Mark Anderson, de 36 años, con la intención de liberar al joven de 27 años haciéndose pasar por un agente del FBI.

La orden que portaba Anderson supuestamente provenía de un juez y decretaba la liberación del condenado. El hombre se presentó en el centro de detención de Brooklyn vestido como agente del FBI y con un cortador de pizza en la mano.

De acuerdo con los oficiales de la prisión, Anderson afirmó portar un arma; sin embargo, durante la revisión se constató que llevaba un tenedor largo y una hoja redonda de acero empleada para cortar pizza.

