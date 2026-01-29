Estados Unidos

Caso Luigi Mangione: un hombre se hace pasar por agente del FBI, con un cortador de pizzas como arma, para liberarlo de prisión

El insólito desenlace es digno de una película o serie de televisión.

Redacción Mundo
29 de enero de 2026, 11:45 p. m.
El cómplice de Magione tendría una "orden firmada por un juez.
Luigi Mangione está acusado de haber asesinado a tiros a Brian Tompson, director ejecutivo de United Healthcare, una de las principales aseguradoras de Estados Unidos. Tras su captura en 2024, Mngione permanece detenido en una cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York.

En dicha cárcel neoyorquina, este miércoles, un hombre identificado como Mark Anderson, de 36 años, habría intentado liberar a Mangione haciéndose pasar por un agente del FBI.

La orden que tenía en su poder el hombre de 36 años provenía supuestamente de un juez que decretaba la liberación del condenado. Anderson se habría presentado en el centro de detención de Brooklyn vestido de agente del FBI y con un cortador de pizza en la mano.

Investigadores reales del FBI. Foto: AFP

Funcionarios del centro penitenciario solicitaron la documentación del hombre, de 36 años, quien presentó su licencia de conducir junto con registros de presuntas quejas interpuestas ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con los oficiales de la prisión, Anderson afirmó portar un arma; sin embargo, al ser revisado, se constató que llevaba un tenedor largo, comúnmente utilizado para barbacoas, y una hoja redonda de acero empleada para cortar pizza.

X
Un utensilio para cortar pizza, sería el arma con el que Anderson pretendía liberar a Magione Foto: Getty Images
Luigi Mangione ya no será procesado por “asesinato relacionado con terrorismo”. El caso seguirá su curso con otras imputaciones

Mark Anderson, de 36 años y residente de Mankato, Minnesota, fue identificado por las autoridades tras un frustrado intento de liberación. Posteriormente, fue arrestado y pasó la noche bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Simpatizantes de Mangione le han enviado cartas, fotos y libros

Desde su detención, Luigi Mangione ha recibido el respaldo de simpatizantes que le han expresado su apoyo a través de cartas, fotografías y libros.

Asimismo, cada vez que el hombre de 27 años es trasladado a los tribunales, se registran manifestaciones públicas de afecto. En paralelo, las donaciones destinadas a su defensa legal han superado el millón de dólares.

El escalofriante manifiesto que escribió Luigi Mangione antes de asesinar a Brian Thompson

El abogado de Mangione cuestionó la validez de algunas pruebas el año pasado. La apertura de su mochila por parte de las policías es una de ellas, el abogado alega que los oficiales no tenían una orden judicial para hacerlo.

El hombre de 27 años está encarcelado en la misma prisión de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes esperan su juicio en medio de las tensiones internacionales.

